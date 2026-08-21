Atención empleadas domésticas: el Gobierno confirmó cuándo define un nuevo aumento

El Gobierno convocó a la Comisión de Casas Particulares para revisar los salarios de las empleadas domésticas. Cuándo es la reunión y cuánto cobran hoy.

El Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para revisar los salarios de las empleadas domésticas. La reunión en la que se definirán los nuevos aumentos quedó fijada para este viernes 21 de agosto a las 14. Hasta que haya un nuevo acuerdo, rigen las escalas actuales.

Definen un nuevo aumento para las empleadas domésticas. Shutterstock Cuál fue el último aumento para empleadas domésticas El último acuerdo salarial se definió en abril y contempló un aumento del 6,4% en tres tramos.

De esta manera, las trabajadoras que cobran por mes recibieron el último tramo del aumento a principios de julio. El acuerdo también estableció una suma no remunerativa de $20.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

Ahora, la Comisión vuelve a reunirse para revisar los salarios y establecer los nuevos valores.

Cuánto cobran las empleadas domésticas actualmente A la espera de la nueva actualización, las escalas salariales vigentes se ubican entre $505.302,76 y $553.725,91, según la categoría y la modalidad de trabajo.