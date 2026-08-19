Tras el nuevo aumento, de cuánto será el salario inicial de un bancario

Tras cerrar la paritaria, los trabajadores bancarios tendrán un nuevo aumento salarial del 2,1% correspondiente a julio, según informó la Asociación Bancaria. Cuánto cobrarán, cómo quedan los salarios iniciales y cuándo habrá una nueva negociación.

La actualización se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales.

La Asociación Bancaria también estableció el monto correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.196.354,74.

Se trata de un monto mínimo que, según informó el sindicato, quedará sujeto a las próximas actualizaciones salariales que se acuerden para el sector.

Cuánto aumentaron los salarios bancarios en 2026

Con la nueva actualización, los salarios de los trabajadores bancarios acumulan un aumento del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los haberes de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla además un mecanismo de actualización que seguirá durante agosto. Las partes volverán a reunirse para retomar la negociación paritaria durante la segunda quincena de septiembre.

Cómo fueron los aumentos para bancarios durante 2026

La Bancaria viene aplicando un esquema de actualizaciones salariales mensuales durante todo el año, vinculado a la evolución de la inflación.

En enero se acordó una suba del 2,9%, que llevó el salario inicial a poco más de $2,1 millones. Para febrero, en tanto, se estableció otro incremento del 2,9%, con el que el sueldo básico llegó a $2.187.023,79 y el aumento acumulado de los dos primeros meses fue del 5,9%.

En abril se aplicó una nueva actualización del 2,6%, que llevó el salario inicial a $2.319.195,20 y elevó la mejora acumulada del primer cuatrimestre al 12,3% frente a los salarios de diciembre de 2025.

Por último, el incremento del 2,1% correspondiente a mayo llevó el salario inicial, incluyendo el sueldo y la participación en las ganancias (ROE), a $2.437.232,92.