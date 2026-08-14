La UOM cerró la paritaria siderúrgica: de cuánto es el aumento y quiénes cobran el bono de $1,6 millones

Tras dos años de negociaciones sin acuerdo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para la rama siderúrgica. El convenio incluye aumentos escalonados y un bono extraordinario de $1,6 millones.

El acuerdo, firmado ante la Secretaría de Trabajo, establece dos incrementos no remunerativos.

Desde enero de 2027, ambos porcentajes pasarán a integrar el salario básico, por lo que el incremento acumulado será del 12%.

Además de las subas salariales, las empresas deberán pagar un bono extraordinario de $1.600.000 en concepto de retroactividad.

Sin embargo, en el caso de los trabajadores de empresas contratistas, el monto será equivalente al 80% del bono previsto para el personal propio, por lo que percibirán $1.280.000.

Cómo fue la negociación paritaria

La negociación salarial de la rama siderúrgica llevaba dos años sin avances y tenía como principal eje la recomposición del poder adquisitivo frente a la inflación.

El acuerdo se alcanzó con la participación del interventor de la UOM, Alberto Biglieri, quien encabezó las negociaciones entre el gremio y las empresas del sector.

Además de los motivos económicos, la discusión salarial estuvo marcada por otro factor clave: la situación institucional del sindicato, dado que la UOM todavía permanece intervenida por decisión judicial.

La intervención se definió luego de que se anularan las elecciones de la Seccional Zárate-Campana y, más tarde, los comicios nacionales de la organización.

Bajo este panorama, finalmente la UOM selló un nuevo acuerdo para la rama siderúrgica tras el último, que había firmado en noviembre de 2025 y contemplaba actualizaciones salariales hasta marzo de este año. Con este nuevo convenio, finalmente quedó cerrada una paritaria que llevaba 24 meses sin resolverse.