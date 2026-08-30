Pronóstico: 10 provincias bajo alerta y ráfagas de hasta 130 km/h este domingo

Este domingo habrá 10 provincias bajo alerta meteorológica por distintos fenómenos. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama bastante movido en varias regiones del país, con el foco puesto en los fuertes vientos del noroeste, donde las ráfagas podrían superar los 130 km/h.

La advertencia por viento es la que abarca a más provincias y tiene dos niveles. La situación más complicada corresponde a Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy, que estarán bajo alerta naranja. En estas zonas se esperan vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 70 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

Otro de los focos del pronóstico estará puesto en Corrientes, Misiones y la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta amarilla por tormentas. Se esperan fenómenos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.

Tormentas y nevadas también forman parte del pronóstico para este domingo 30 de agosto en distintas regiones del país.

En estas tres provincias se estiman acumulados de precipitación de entre 15 y 40 mm, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual donde las tormentas descarguen con mayor intensidad.

Alerta por Nevadas en la Patagonia

Más al sur, Neuquén y Río Negro estarán bajo alerta por nevadas. Allí se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 15 y 40 centímetros, que podrían ser mayores en algunos sectores. En las zonas de menor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten como lluvia y nieve mezclada o directamente en forma de lluvia.

Así, el pronóstico para el último domingo de agosto presenta condiciones muy distintas según la región: viento muy fuerte en el noroeste, tormentas hacia el este y nuevas nevadas en sectores de la Patagonia.