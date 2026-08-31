Mendoza por Mí incorporó la Ventanilla Única: cómo acceder a los trámites

La Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de Mendoza informó que, a partir del 1 de septiembre de 2026, los trámites correspondientes a la Ventanilla Única para empresas cooperativas tendrán como canal de ingreso la plataforma Mendoza por Mí .

Esta nueva modalidad permitirá centralizar y digitalizar la gestión de trámites, facilitando el acceso de las empresas cooperativas a los servicios de la Administración Pública Provincial y brindando una herramienta más ágil, accesible y eficiente para la realización de sus gestiones.

La incorporación de la Ventanilla Única a Mendoza por Mí constituye una medida orientada a simplificar los procesos administrativos, reducir los tiempos de gestión y facilitar el vínculo entre el Estado y las empresas cooperativas.

A través de la plataforma, las empresas cooperativas podrán consultar, gestionar y renovar sus trámites, contando con un canal digital unificado para realizar sus presentaciones ante la Dirección de Emprendedores y Cooperativas.

La medida se enmarca en el proceso de modernización y transformación digital del Estado provincial, promoviendo herramientas que permitan optimizar los procesos y mejorar la experiencia de quienes realizan trámites vinculados al desarrollo y funcionamiento de empresas cooperativas.

¿Cómo acceder?

A partir del 1 de septiembre, las empresas cooperativas deberán ingresar a Mendoza por Mí para iniciar y gestionar los trámites correspondientes a la Ventanilla Única.

Ingresá a Mendoza por Mí a través del siguiente link.

Desde la Dirección de Emprendedores y Cooperativas se continuará acompañando al sector en este proceso de transición, brindando información y orientación para facilitar la incorporación de esta nueva modalidad de gestión.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la digitalización de los trámites del sector cooperativo y fortalece el objetivo de construir una administración pública más simple, cercana y eficiente.

Para más información o consultas, comunicarse con la Dirección de Emprendedores y Cooperativas a través de WhatsApp al 261 278-5084.