Créditos hipotecarios: la fuerte reconfiguración que puede sacudir al mercado inmobiliario de Mendoza

Los nuevos créditos hipotecarios pueden darle mayor dinamismo al mercado inmobiliario y modificar la relación entre compra, venta y alquileres. Andy Landa, agente inmobiliario y director de Inmodata Consultora, explicó en MDZ Club que la expansión del crédito puede reactivar la demanda, aunque no necesariamente provocará una baja en los precios de las propiedades.

Landa señaló en la 105.5 FM MDZ Radio que se trata de "una inyección de dinamismo al mercado inmobiliario, así sobre todo al mercado del crédito hipotecario", un segmento que, según explicó, "venía bastante alicaído en los últimos meses, como había tenido buenos picos y luego bajas".

El especialista destacó que el crédito hipotecario en Argentina "solamente representa casi el 1% del PBI y es lo más bajo de Sudamérica". Como referencia, mencionó a Paraguay, con el 2%, y a Chile, donde representa el 28% del PBI.

"Esa inyección ayuda a que el mercado inmobiliario reactive y esa pata de la economía funcione mejor y activa otras patas, por ejemplo, como la construcción o demás", sostuvo.

Para Landa, la llegada de más créditos no implica necesariamente una reducción del valor de las propiedades. "No necesariamente estos créditos lo que van a hacer es que los precios bajen, porque ya básicamente han bajado un 45% en los últimos seis años y en el último año tuvieron aproximadamente un aumento del 10, 12%", explicó.

En ese escenario, consideró que "no habría mucho margen para bajar" y que "lo más probable es que se pueda dar una tendencia alcista". Sin embargo, aclaró que esto dependerá de la relación entre oferta y demanda.

"Por ahora básicamente no suben los precios de las propiedades, por así decirlo, porque hay mucha más oferta que la demanda. La demanda es exponencial, pero la oferta crece mes a mes", indicó.

El mayor acceso a financiamiento también puede hacer que los compradores sean más exigentes. "Al haber un poco más de oferta, ahí la gente tiene muchas más posibilidades. Y al tener mayor cantidad de bancos también ofreciendo estos créditos, tienen más posibilidades de elegir en qué banco quieren ir", afirmó.

Además, sostuvo que la disponibilidad de información modifica la forma en que se busca una propiedad. "La gente hoy tiene mucha información. Si una propiedad está fuera del valor de mercado, directamente va a quedar fuera", remarcó.

Comprar o alquilar: la nueva ecuación

Landa ejemplificó con los valores de Mendoza y señaló que "el crédito o un ticket promedio de venta en Mendoza de lo vendido es aproximadamente 80 mil dólares".

También comparó el costo de una cuota hipotecaria con el de un alquiler. "Un departamento de 70 mil dólares en Guaymallén de dos habitaciones con cochera con una tasa de estos créditos aproximadamente quedaría con una cuota de 577 mil pesos", explicó. "¿Cuánto sale un alquiler de ese mismo departamento? Hoy 670, 680", agregó.

En el caso de las casas, indicó que "casas calculadas en barrios abiertos pueden contar de 75 a 90 mil dólares, 95 mil dólares", mientras que "100 mil dólares" pueden encontrarse en algunos barrios "un poco más demandados o con muy buena circulación".

Para el agente inmobiliario, esa relación entre cuota y alquiler es uno de los puntos centrales del nuevo escenario. "Lo que está básicamente ahí la relación es que está muy similar o inclusive más abajo que un alquiler", afirmó.

De todos modos, advirtió que el crédito hipotecario no es una alternativa accesible para cualquier comprador. "Este tipo de créditos no son para todos. Aquí las personas que quieran acceder tienen que analizar su empleabilidad", sostuvo.

En ese sentido, recomendó evaluar "qué tan empleable soy en el tiempo como para poder afrontar los pagos de estas cuotas y esas posibles subas por inflación".

De cara a los próximos meses, Landa destacó que el segundo semestre concentra una parte importante de la actividad inmobiliaria. "En este semestre, en el segundo, se genera el 60% de todas las operaciones a nivel anual. Así que las expectativas siempre son un poco más fuertes en este semestre", señaló.

Además, consideró que una mayor participación de los bancos puede reducir las demoras que se habían generado. "Hoy, al abrir un poco más el abanico, que los bancos peleen por tasas un poco más razonables, por así decirlo, porque el 7,5 es razonable para UVA, va a ser de que mucha gente que quizás antes no llegaba ahora pueda llegar", concluyó.