La Ciudad de Buenos Aires también suma fondos para créditos hipotecarios

En sintonía con las últimas medidas económicas del Gobierno nacional, la Legislatura porteña sancionó una norma para que el Banco Ciudad vuelque fondos para bonificar las tasas de créditos hipotecarios .

La norma fue consensuada entre los bloques del PRO y La Libertad Avanza y contó con el voto de aliados. El proyecto modifica un solo artículo de la Carta Orgánica de la entidad financiera estatal de la Ciudad de Buenos Aires .

“Artículo 45.- Las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio se destinan: a) Al fondo de reserva legal, según el porcentaje que fije la autoridad competente. b) A las donaciones que efectúa el Banco y al aporte anual para la fundación, en los términos y con los alcances del artículo 9º.

La norma fue aprobada con 31 votos a favor, que conformó el oficialismo, y 26 votos negativos de los 57 legisladores porteños presentes.

Avanza el fuero laboral porteño

La Ciudad de Buenos Aires avanzó en la construcción de un fuero del Trabajo propio, al sancionar, en la Legislatura porteña la ley que aprueba el convenio de transferencia, competencias y funciones. El documento se acordó con el Gobierno Nacional en febrero pasado pero su aprobación ahora no significa que ya se concrete la transferencia plena lo cual requiere de otros convenios, como por ejemplo el traspaso de fondos.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley que propia para constituir con el fuero laboral. En ese sentido, mediante una ley porteña se estableció la “composición y puesta en funcionamiento del Fuero del Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo que estará integrado por una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por 6jueces y juezas divididos en 2 salas, y 10 juzgados de primera instancia con competencia en conflictos individuales del trabajo”.

Además por la Ley 6.790 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó el Código Procesal para la Justicia del Trabajo.

El convenio aprobado en la jornada en la Legislatura porteña, entre otras cuestiones, establece que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá competencia exclusiva para tramitar las causas iniciadas antes de la puesta en marcha efectiva del fuero local hasta el dictado de su sentencia definitiva.

De esa manera,” todas las nuevas causas que se inicien con posterioridad quedarán radicadas en forma exclusiva ante el Fuero del Trabajo de la CABA, cuya ejecución de sentencias también estará a cargo de la justicia local”.

Por otra parte una medida cautelar dispone que se apruebe el convenio de traspaso para avanzar en las distintas instancias para el funcionamiento del ministerio laboral porteño. En la causa, Asociación de Magistrados contra el Gobierno de la Ciudad se suspendió la aplicación de las leyes porteñas y se determinó que para poner en funcionamiento la justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésta debe promover y alcanzar los acuerdos necesarios con el Estado Nacional.

En ese sentido los legisladores destacaron la necesidad de profundizar en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.