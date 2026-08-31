Ciudad amplía el estacionamiento medido: las nuevas calles en las que se empezará a cobrar

La Ciudad de Mendoza confirmó que se ampliará desde septiembre el estacionamiento medido. Las nuevas calles y los detalles del plan.

La Ciudad de Mendoza destacó que continúa implementando medidas destinadas a ordenar el espacio público y acompañar la actividad comercial del microcentro ampliando el estacionamiento medido. En este sentido, desde principios de septiembre se comenzará a cobrar por estacionar en algunas calles de la capital en las que antes no se hacía.

"A partir del próximo viernes 4 de septiembre, comenzará a regir la ampliación del Sistema de Estacionamiento Medido Tradicional mediante el uso de tarjetas en avenida San Martín, costado oeste, entre las avenidas Las Heras y Godoy Cruz", informó la comuna capitalina este lunes.

Cómo funcionará el estacionamiento medido en las nuevas calles de Ciudad El sistema funcionará de lunes a viernes, de 14 a 20 h, y los sábados, de 8 a 13 h, cubriendo las cuadras comprendidas en este nuevo tramo y con la participación de los beneficiarios del programa de estacionamiento medido, es decir, los tarjeteros habilitados.

La medida fue establecida mediante el Decreto N° 669/2026 y responde a la importante demanda de estacionamiento que presenta esta arteria, vinculada principalmente con el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

La incorporación de estos nuevos espacios apunta a facilitar el acceso de clientes y visitantes a los comercios de la zona, generando una mayor disponibilidad de lugares para estacionar y favoreciendo la rotación de vehículos. De esta manera, la iniciativa busca acompañar a los comerciantes de este sector del microcentro, contribuyendo a generar condiciones que hagan más accesible y dinámica la circulación de quienes concurren para realizar compras, trámites o actividades de servicios.