Ciudad amplía el estacionamiento medido: las nuevas calles en las que se empezará a cobrar
La Ciudad de Mendoza confirmó que se ampliará desde septiembre el estacionamiento medido. Las nuevas calles y los detalles del plan.
La Ciudad de Mendoza destacó que continúa implementando medidas destinadas a ordenar el espacio público y acompañar la actividad comercial del microcentro ampliando el estacionamiento medido. En este sentido, desde principios de septiembre se comenzará a cobrar por estacionar en algunas calles de la capital en las que antes no se hacía.
"A partir del próximo viernes 4 de septiembre, comenzará a regir la ampliación del Sistema de Estacionamiento Medido Tradicional mediante el uso de tarjetas en avenida San Martín, costado oeste, entre las avenidas Las Heras y Godoy Cruz", informó la comuna capitalina este lunes.
Cómo funcionará el estacionamiento medido en las nuevas calles de Ciudad
El sistema funcionará de lunes a viernes, de 14 a 20 h, y los sábados, de 8 a 13 h, cubriendo las cuadras comprendidas en este nuevo tramo y con la participación de los beneficiarios del programa de estacionamiento medido, es decir, los tarjeteros habilitados.
La medida fue establecida mediante el Decreto N° 669/2026 y responde a la importante demanda de estacionamiento que presenta esta arteria, vinculada principalmente con el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
La incorporación de estos nuevos espacios apunta a facilitar el acceso de clientes y visitantes a los comercios de la zona, generando una mayor disponibilidad de lugares para estacionar y favoreciendo la rotación de vehículos. De esta manera, la iniciativa busca acompañar a los comerciantes de este sector del microcentro, contribuyendo a generar condiciones que hagan más accesible y dinámica la circulación de quienes concurren para realizar compras, trámites o actividades de servicios.
Esta ampliación da continuidad a una medida que la Ciudad ya había implementado desde el 1 de junio sobre avenida San Martín, en el tramo comprendido entre Montevideo y Las Heras, con el mismo esquema horario. La extensión hacia el sector comprendido entre Las Heras y Godoy Cruz permite avanzar con una mayor cobertura de esta importante arteria comercial del microcentro.
Mediante esta iniciativa, desde el municipio se continúa trabajando en medidas que combinen el ordenamiento urbano con el acompañamiento a la economía local, generando herramientas que permitan mejorar la experiencia de quienes transitan y consumen en el microcentro y, al mismo tiempo, brindar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad comercial.