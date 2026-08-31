Último día: qué beneficios de Banco Nación terminan este lunes 31 de agosto

El último día de agosto llega con una serie de oportunidades para los clientes del Banco Nación. Este lunes 31 coinciden promociones en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales gastronómicos, aunque cada beneficio establece requisitos, topes de reintegro y modalidades de pago que conviene revisar antes de concretar la compra.

La fecha resulta clave porque varias propuestas que estuvieron disponibles durante los últimos meses terminan este lunes. En la mayoría de los casos, para acceder es necesario pagar con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad, seleccionarlas desde BNA+ y escanear el código QR de MODO. Los consumos realizados con saldo en cuenta, transferencias u otras billeteras pueden quedar excluidos.

Hasta 30% de descuento en supermercados Una de las promociones más amplias alcanza a supermercados y mayoristas adheridos. El Banco Nación informa descuentos de hasta el 30% para compras realizadas mediante la aplicación BNA+, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad. La propuesta comenzó el 1° de mayo y tiene vigencia hasta el 31 de agosto inclusive, por lo que este lunes será la última jornada para utilizarla bajo las condiciones anunciadas. El porcentaje, los límites de devolución y los locales participantes pueden variar según el comercio, por lo que se recomienda consultar el listado actualizado antes de pagar.

Shutterstock También finaliza la promoción en estaciones de servicio YPF. El beneficio contempla un 20% de descuento para consumos abonados en un pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA desde MODO BNA+. El tope alcanza los $10.000 por cliente y por mes. De esta manera, quienes todavía no utilizaron el límite correspondiente a agosto podrán aprovecharlo durante el lunes, siempre que concurran a una estación adherida y cumplan con la modalidad prevista.

El beneficio exclusivo para jubilados en farmacias Los jubilados que cobran sus haberes en una cuenta del Banco Nación tienen una alternativa específica durante los lunes. En farmacias adheridas pueden obtener un 10% de reintegro y pagar en hasta tres cuotas sin interés. La devolución tiene un límite mensual de $10.000 por cliente y puede demorar hasta 30 días hábiles. Para acceder, se debe abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante BNA+ y QR MODO. Los adicionales no están alcanzados, ya que el descuento se encuentra reservado al titular que recibe la jubilación en la entidad.