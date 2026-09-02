Cuándo llegará Boca a Mendoza, dónde se alojará y en qué predio se entrenará

El plantel de Rodolfo Arruabarrena arribará a la provincia en el transcurso de este jueves y el viernes practicará de cara al partido con Gimnasia.

Boca llegará a la provincia este jueves y se hospedará en un hotel de la Ciudad de Mendoza.

A medida que pasan las horas, crece la expectativa en la provincia por el partido que protagonizarán Gimnasia y Esgrima y Boca, previsto para el próximo sábado a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de primera división.

El choque entre el Lobo y el Xeneize es muy esperado no sólo porque será el primero para el Blanquinegro ante Boca en Mendoza, desde su regreso a la máxima categoría, sino también por la ilusión que despertó el equipo que dirige Darío Franco con la campaña que realizó hasta ahora.

TyC Sports Además, el encuentro contará con el condimento especial que se jugará en el estadio del Mensana, por lo que se espera una verdadera fiesta para el próximo sábado por la tarde en calle Lencinas.

A qué hora llega Boca y dónde se entrenará Luego de jugar este miércoles ante Vélez en Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, el plantel del Xeneize se entrenará el jueves por la mañana en esa provincia y luego emprenderá el vuelo a Mendoza, que está previsto para las 14.

En caso de ser necesario, el plantel entrenará el viernes en el PARC. ALF PONCE MERCADO / MDZ La delegación arribará cerca de las 15 a la provincia, quedará concentrada en un hotel de calle Primitivo de la Reta de Ciudad y la intención del cuerpo técnico es que el plantel se entrene el viernes en el predio de alto rendimiento de Godoy Cruz, antes del esperado juego ante Gimnasia.