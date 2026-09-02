El comercio mendocino reclama acciones urgentes a todos los niveles del Gobierno
Cecitys y la FEM redactaron una serie de puntos en los que debe trabajar el Estado nacional, provincial y municipal para reactivar el comercio en las ciudades.
La caída del consumo, los cambios en las tendencias y la competencia contra productos importados de bajo costo son algunos de los motivos por los cuales el comercio de Mendoza (y de otras ciudades) ha ido decayendo cada vez más, profundizando su declive en el último tiempo.
Es por ello que desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) y la Federación Económica de Mendoza (FEM) elevaron una carta abierta dirigida a los diferentes representantes del Gobierno (a nivel nacional, provincial y municipal), solicitando una serie de acciones que permitan que la recuperación económica se sienta “en las calles comerciales de Mendoza y de toda la Argentina”.
En la carta, las entidades señalan que quienes sostienen el comercio sienten que cada año deben hacer “un esfuerzo mayor para sobrevivir”, a la vez que enumeran algunas de las problemáticas que han afrontado en el último tiempo: caída del consumo, el incremento de los costos, la suba de las tarifas, la presión impositiva, la competencia desleal, el contrabando, la falta de infraestructura y la inseguridad.
Los pedidos del comercio a la clase política
En la carta, el primer punto de conflicto al que apunta es la seguridad, solicitando mayor presencia policial, prevención del delito y sistemas de monitoreo eficientes; a su vez, también se marca la necesidad de calles iluminadas y espacios públicos cuidados.
Por otro lado, también señala la necesidad de contar con estacionamientos accesibles y seguros, como así también libre circulación y accesibilidad para que las personas puedan llegar fácilmente a los centros comerciales.
Otro de los reclamos pone el foco en un histórico pedidos del sector: horarios comerciales consensuados, en donde se aproveche la luz solar y se adapte a las costumbres actuales del consumo.
Los reclamos a Nación
Dentro de los reclamos más generales, la carta solicita una campaña permanente que fomente el consumo local, como así también medidas que impulsen una competencia más justa. En otras oportunidades, las autoridades de Cecitys han expresado el malestar por competir contra productos que ingresan de contrabando al país y que no pagan impuestos antes de ser exhibidos a la venta.
En esa línea, también marcaron la necesidad de una simplificación tributaria, una menor burocracia y diferentes incentivos para la contratación de personal, la inversión y la generación de empleo.
A su vez, las entidades aclararon que el pedido “trasciende ideologías” y que la carta no pertenece “a ningún partido político”: “Pertenece a quienes todos los días levantan una persiana, pagan sueldos, cumplen obligaciones y siguen apostando por Argentina”, sentenciaron.
“Con respeto, pero también con profunda preocupación y esperanza, solicitamos que se adopten medidas urgentes para reactivar la actividad comercial, proteger el empleo formal y fortalecer a quienes todos los días sostienen la economía real de nuestro país. El comercio no pide privilegios. Pide condiciones para trabajar, invertir y crecer”, concluye el texto.