El comercio mendocino reclama acciones urgentes a todos los niveles del Gobierno

Cecitys y la FEM redactaron una serie de puntos en los que debe trabajar el Estado nacional, provincial y municipal para reactivar el comercio en las ciudades.

La caída del consumo, los cambios en las tendencias y la competencia contra productos importados de bajo costo son algunos de los motivos por los cuales el comercio de Mendoza (y de otras ciudades) ha ido decayendo cada vez más, profundizando su declive en el último tiempo.

Es por ello que desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) y la Federación Económica de Mendoza (FEM) elevaron una carta abierta dirigida a los diferentes representantes del Gobierno (a nivel nacional, provincial y municipal), solicitando una serie de acciones que permitan que la recuperación económica se sienta “en las calles comerciales de Mendoza y de toda la Argentina”.

En la carta, las entidades señalan que quienes sostienen el comercio sienten que cada año deben hacer “un esfuerzo mayor para sobrevivir”, a la vez que enumeran algunas de las problemáticas que han afrontado en el último tiempo: caída del consumo, el incremento de los costos, la suba de las tarifas, la presión impositiva, la competencia desleal, el contrabando, la falta de infraestructura y la inseguridad.

Los pedidos del comercio a la clase política En la carta, el primer punto de conflicto al que apunta es la seguridad, solicitando mayor presencia policial, prevención del delito y sistemas de monitoreo eficientes; a su vez, también se marca la necesidad de calles iluminadas y espacios públicos cuidados.

Cecitys y la FEM presentaron una serie de pedidos para beneficiar el comercio. Julieta Caballero - MDZ Por otro lado, también señala la necesidad de contar con estacionamientos accesibles y seguros, como así también libre circulación y accesibilidad para que las personas puedan llegar fácilmente a los centros comerciales.