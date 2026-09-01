Violentaron la entrada de un comercio en Las Heras y escaparon con mercadería

Los sospechosos rompieron la vidriera de una fiambrería de Las Heras y robaron bolsas de snacks y otros productos comestibles.

Los delincuentes ingresaron a la fiambrería ubicada en Las Heras y escaparon con mercaderia. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Una fiambrería de Las Heras fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que dos sujetos rompieran la vidriera del comercio y sustrajeran distintos productos antes de escapar del lugar. Un vecino del lugar manifestó haber visto los malvivientes mientras concretaban el ilícito.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 4.45, en el local ubicado en la esquina de calle Dr. Moreno y Avellaneda. La situación fue advertida luego de que se detectaran daños en la vidriera del comercio.

Un vecino vio la secuencia En el lugar, un vecino manifestó haber observado a dos sujetos rompiendo el vidrio y retirando bolsas de snacks y productos comestibles. Tras concretar el robo, ambos escaparon.