Violentaron la entrada de un comercio en Las Heras y escaparon con mercadería
Los sospechosos rompieron la vidriera de una fiambrería de Las Heras y robaron bolsas de snacks y otros productos comestibles.
Una fiambrería de Las Heras fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que dos sujetos rompieran la vidriera del comercio y sustrajeran distintos productos antes de escapar del lugar. Un vecino del lugar manifestó haber visto los malvivientes mientras concretaban el ilícito.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 4.45, en el local ubicado en la esquina de calle Dr. Moreno y Avellaneda. La situación fue advertida luego de que se detectaran daños en la vidriera del comercio.
Un vecino vio la secuencia
En el lugar, un vecino manifestó haber observado a dos sujetos rompiendo el vidrio y retirando bolsas de snacks y productos comestibles. Tras concretar el robo, ambos escaparon.
La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal Las Heras, que tomará las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.