Un hombre terminó internado tras recibir una golpiza en Las Heras

La víctima fue convocada por un grupo de conocidos a una vivienda del barrio Municipal, donde terminó recibiendo la golpiza . Fue internada tras el hecho.

Un hombre de 41 años terminó internado luego de recibir una golpiza durante la madrugada en inmediaciones del barrio Municipal, en Las Heras. El episodio ocurrió después de que fuera convocado por un grupo de conocidos a un domicilio de la zona.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2.30, cuando la víctima fue agredida dentro de la vivienda ubicada en las inmediaciones de Valle Las Leñas y El Trapiche. El hombre consiguió escapar del lugar y llegó hasta su domicilio, donde pidió asistencia.

Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al hombre y constató que presentaba politraumatismos producto de una golpiza y una posible fractura de mandíbula. Debido a las lesiones, los médicos dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore.