Agosto trágico: hubo 17 muertes por diferentes accidentes durante el último mes en Mendoza

Agosto de 2026 se convirtió en un mes trágico para Mendoza. En los últimos 31 días se registraron 12 accidentes fatales ocurridos en distintos departamentos que dejaron un saldo de 17 víctimas fatales , en una seguidilla de hechos que incluyó choques, vuelcos y atropellos, entre otras tragedias que impactaron y conmovieron a la provincia.

De los 17 decesos registrados durante el mes, nueve se produjeron en el lugar del hecho, mientras que el resto de las víctimas fallecieron tras ser internadas en nosocomios de la provincia. De acuerdo con información a la que accedió MDZ, el registro de fallecidos en el lugar de los accidentes viales mostró un incremento durante agosto.

En este mes se contabilizaron 9 víctimas , una más que en julio, cuando se habían registrado 8. En junio, en tanto, habían sido 9 las personas que perdieron la vida en el lugar de los siniestros. De esta manera, durante el último trimestre se acumularon 26 fallecidos en el lugar como consecuencia de accidentes viales .

La sucesión de siniestros volvió a poner en el centro de la escena la peligrosidad de las rutas y calles mendocinas. Con víctimas de distintas edades y accidentes registrados en varios departamentos, agosto cerró dejando una profunda huella de dolor entre las familias que perdieron a sus seres queridos en hechos que, en muchos casos, terminaron de manera inesperada y fatal.

El primer accidente fatal del mes ocurrió el 1 de agosto en San Rafael y tuvo como víctima a un adolescente de 17 años . El joven circulaba en una motocicleta cuando protagonizó un choque contra una Toyota Hilux en la intersección de las calles Lencinas y Quiroga .

La violencia del impacto provocó que el motociclista sufriera graves lesiones. Fue trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

El joven circulaba en una moto cuando chocó con una camioneta Toyota Hilux. Ministerio de Seguridad.

La muerte del adolescente marcó el comienzo de un mes que apenas unas horas después volvería a quedar atravesado por otra tragedia, esta vez en el departamento de San Carlos.

Un hombre y su esposa murieron tras la caída de un árbol en San Carlos

El mismo día, un nuevo hecho dejó otras dos víctimas fatales en Mendoza. La tragedia ocurrió sobre la Ruta Nacional 143, en Pareditas, San Carlos cuando un árbol cayó sobre una camioneta que circulaba por la zona en medio de las intensas ráfagas de viento.

Dentro del vehículo viajaban varias personas. El conductor, Fabio Germán Pompei, de 46 años, y su esposa, Fabiana Piedi, murieron como consecuencia del impacto del árbol sobre la camioneta.

Fabio Germán Pompei, de 46 años, y su esposa, Fabiana Piedi, víctimas del trágico hecho.

Otras dos ocupantes sobrevivieron al hecho, aunque sufrieron heridas de consideración. Se trataba de una adolescente de 15 años y una mujer de 52, quienes fueron trasladadas al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

De esa manera, la primera jornada de agosto terminó con tres muertos en dos accidentes distintos, una cifra que anticiparía el dramático saldo que dejaría el mes.

Chocó contra un colectivo en el Acceso Sur

Al día siguiente, el 2 de agosto, otro accidente volvió a sacudir a Mendoza. Un joven de 21 años falleció en el acto luego de que el Volkswagen Bora que conducía impactara contra un colectivo que realizaba un servicio privado de turismo hacia alta montaña.

El siniestro ocurrió a la altura del carril Rodríguez Peña, donde el automóvil terminó destrozado como consecuencia del choque.

Los dos acompañantes que viajaban en el Bora sufrieron politraumatismos y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir asistencia. En tanto, una pasajera del colectivo también debió ser atendida por una cervicalgia.

La víctima fatal se convirtió así en la cuarta persona que perdió la vida en accidentes ocurridos durante los primeros dos días de agosto.

La tragedia del Acceso Este

Uno de los siniestros viales más impactantes ocurrió el 8 de agosto en Guaymallén, sobre el Acceso Este, cuando dos vehículos terminaron cayendo desde un puente hacia calle Alberdi.

Los dos vehículos cayeron desde el Acceso Este hacia calle Alberdi. Maru Mena/Mdz

La escena dejó como saldo la muerte de Claudio Assenza, de 43 años, quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, de 10 y 8 años.

La mujer sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Central, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Notti. Uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Claudio Assenza, de 43 años, falleció en el trágico accidente. Su familia fue atendida e internada con heridas graves, producto del siniestro. LinkedIn

El accidente provocó conmoción por la dramática secuencia de los vehículos cayendo desde el puente y por las graves consecuencias que sufrió toda una familia.

Una víctima tras una caída en moto

La seguidilla de siniestros continuó el 15 de agosto, cuando un joven de 26 años murió tras sufrir un grave accidente con su motocicleta en Guaymallén.

El hecho ocurrió durante la madrugada en calle Buenos Aires, entre Sánchez y Buenos Vecinos. El motociclista perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre la calzada. El impacto fue fatal y el joven murió en el lugar.

La situación, volvió a poner a una motocicleta en el centro de una tragedia vial y elevó a seis la cantidad de personas fallecidas en accidentes durante el mes.

El trágico accidente de la Ruta 60 y el dolor de una familia

La noche del 16 de agosto se transformó en uno de los momentos más trágicos del mes. Sobre la Ruta 60, en Maipú, una Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 chocaron de frente y dejaron una escena de extrema violencia.

El conductor del Peugeot, Oscar Aníbal Fernández Mercau, murió mientras era trasladado de urgencia en una ambulancia. Era conocido como “Chacha” y se desempeñaba como árbitro en el fútbol amateur mendocino.

El hecho ocurrió en la Ruta 60, luego de que un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 chocaran de frente.

En la Volkswagen T-Cross viajaban Martín Tillar, su esposa Florencia Bettalemmi, su hermana Ariadna Tillar y sus sobrinas Rosario y Juana Masó. Las cinco personas sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron distribuidas en distintos hospitales.

Las hermanas Rosario y Juana Masó fueron trasladadas al Hospital Central, donde permanecieron internadas en estado crítico y fueron sometidas a intervenciones. Ambas murieron el 18 de agosto, elevando a tres la cantidad de víctimas fatales del choque.

Rosario y Juana Masó, Oscar Mercau, Ariadna Tillar y Martín Tillar. Las cinco Víctimas del trágico hecho.

La tragedia no terminó allí. Ariadna Tillar, madre de las jóvenes, murió después como consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente. Días más tarde, el 26 de agosto, también falleció Martín Tillar, quien conducía la camioneta Volkswagen Tcross al momento del accidente.

El choque que comenzó como una colisión frontal entre dos vehículos terminó así dejando cinco muertos. La Ruta 60 se convirtió en el escenario del accidente más grave de agosto en Mendoza y en uno de los hechos que mayor conmoción provocó en la provincia.

Un auto que se incendio y una víctima fatal

Otro siniestro ocurrió en San Martín, el 17 de agosto, en la zona de Ruta 41 y Ruta 34, en Nueva California. Un hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Ónix cuando perdió el control del vehículo. El automóvil salió de la calzada y terminó chocando contra un árbol ubicado sobre la banquina.

El conductor del rodado falleció tras el impacto con el árbol y el posterior incendio del vehículo.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y las llamas terminaron afectando por completo al rodado. El conductor murió como consecuencia del accidente y del posterior incendio, en otro de los hechos más violentos que se registraron durante agosto.

Choco contra una camioneta y murió en el lugar

El 20 de agosto, un nuevo hecho tuvo como víctima a un motociclista. Se trató de Emiliano Cerna Arce, de 29 años, quien murió tras chocar contra una Renault Kangoo en Godoy Cruz.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Gorriti y Las Tipas, en Godoy Cruz. Después del impacto, varias personas alertaron sobre el accidente y el joven fue encontrado tendido sobre la carpeta asfáltica.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) intentó reanimarlo. Sin embargo, las maniobras no lograron salvarle la vida y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Accidente en cuatriciclo y una joven fallecida

La tragedia volvió a golpear a una familia el 23 de agosto, cuando murió Agustina Spisso, de 17 años, después de sufrir un grave accidente mientras conducía un cuatriciclo Motomel Volcano 250cc. El hecho ocurrió sobre calle Bell Ville, en el distrito de Buen Orden, en San Martín.

Agustina Spisso, de 17 años, falleció tras sufrír una violenta caida mientras conducia un cuatriciclo.

De acuerdo con testimonios, mientras la chica pasaba frente a un camping de la zona, intentó acomodarse el casco, perdió el control del rodado y sufrió una fuerte caída. Tras el fatídico desenlace fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato, pero las graves lesiones que había sufrido terminaron provocando su muerte.

La adolescente se convirtió en una de las víctimas más jóvenes de la seguidilla de accidentes fatales registrados durante agosto.

Un día después una joven falleció en un choque en Maipú

El 24 de agosto, otro siniestro ocurrió en Maipú y terminó con la muerte de una joven de 20 años, identificada como Carolina Aquino de 20 años.

La víctima viajaba como acompañante en una Toyota Hilux que circulaba por calle Nicolás Serpa. En un momento del trayecto, el conductor de la camioneta, identificado como Eusebio Chambi Villca, se quedó dormido, y terminó impactando de lleno contra un camión Iveco Stralis 380 que se encontraba estacionado.

La violencia del choque provocó la muerte de Aquino, que sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.

Salió despedida de un auto en Ciudad: 3 jóvenes en cuatro días

El 26 de agosto, otro siniestro se cobró la vida de una joven. El hecho ocurrió cerca de las 23 del miércoles en el centro mendocino, cuando un Fiat Cronos que circulaba por calle Perú hacia el norte llegó al cruce con avenida Colón y protagonizó una colisión con un Citroën C4.

El Cronos era manejado por José Agustín Esparza, de 27 años, quien viajaba acompañado por Gonzalo Parlavecchio y Luciana Báez. En el otro automóvil se encontraban Héctor Octavio Barroso Gallego, de 21 años, al mando del vehículo, y Malena Valentina Morales Jorquera, de 19, quien ocupaba el asiento del acompañante.

La víctima, identificada como Luciana Báez, fallecío camino al hospital producto de las heridas sufridas tras el accidente.

Tras el impacto, policías y bomberos voluntarios llegaron al lugar para asistir a los involucrados. Los cinco ocupantes fueron trasladados al Hospital Central, aunque Báez murió durante el trayecto hacia el centro asistencial tras haber sido despedida del Fiat Cronos y resultar gravemente herida.

Fue atropellado por un camión en San Martín

El último accidente fatal ocurrió durante la madrugada del 29 de agosto en San Martín, sobre la Ruta 7, frente al barrio El Nevado. Un hombre de 32 años fue atropellado por un camión y sufrió heridas de extrema gravedad.

De acuerdo con testigos, la hombre se "arrojó" intencionalmente al asfalto, fue impactada por el pesado rodado y sufrió gravísimas lesiones.

Tras el hecho, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde recibió atención médica. Sin embargo, su estado empeoró con el paso de las horas y finalmente murió a causa de las lesiones provocadas por el impacto.

Un agosto atravesado por el dolor

Agosto estuvo marcado por una sucesión de accidentes fatales que dejaron dolor en distintos puntos de Mendoza. Detrás de cada uno de esos hechos quedaron familias atravesadas por pérdidas repentinas y difíciles de asimilar, en un mes que volvió a mostrar el impacto de los siniestros viales en la provincia.

El saldo fue contundente y doloroso: 17 personas fallecieron en 12 accidentes fatales en 31 días