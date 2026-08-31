Violencia de género: una mujer policía denunció a su pareja por una agresión en Maipú

Una mujer policía denunció a su pareja por una supuesta agresión en Maipú. El hombre quedó a disposición de la Justicia por la causa de violencia de género.

Una mujer policía denunció la tarde del domingo que fue agredida por su pareja en medio de una discusión en su casa de Maipú. La auxiliar, con prestación de servicios en la Policía Científica, sufrió lesiones en un brazo y el presunto autor del episodio de violencia de género quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes allegadas al procedimiento revelaron a MDZ que eran cerca de las 16 del domingo cuando la efectivo se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó a las autoridades que había sufrido maltratos por parte de su cónyuge en el domicilio que ambos comparten en el barrio El Amanecer.

Hasta el lugar se desplazó a personal de la Comisaría 54° que entrevistó a la mujer policía, quien relató que mantuvo una fuerte discusión con su pareja por un automóvil que es de su propiedad.

Forcejeo y denuncia por violencia de género Al parecer, en medio del altercado se produjo un forcejeo, en el que la denunciante sufrió escoriaciones en el brazo derecho y el hombre resultó con un golpe en la cabeza, surge de la información policial.

Por ese motivo, se le dio intervención a un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Maipú, que dispuso citar a la funcionario pública para que radique la denuncia correspondiente y que el sospechoso, de 35 años, quedara a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).