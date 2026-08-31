Rompió la vidriera de un comercio, quiso escapar en colectivo y fue detenido tras un seguimiento con cámaras

El sospechoso fue detectado por las cámaras de seguridad luego de que un vecino alertara sobre el ataque a una vidriera a través de Ojos en Alerta.

El momento de la detención del sujeto que rompió la vidriera.

Un hombre fue detenido tras romper la vidriera de un comercio durante la noche de este domingo en la Ciudad de Mendoza. El sospechoso quiso escapar en un colectivo, pero fue seguido mediante las cámaras de seguridad y finalmente interceptado por Preventores.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre avenida José Vicente Zapata al 100. Un vecino que presenció la situación alertó a través del sistema Ojos en Alerta, lo que permitió poner en marcha el operativo para localizar al sospechoso.

El seguimiento por cámaras de seguridad Luego de recibir el aviso, operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia comenzaron a seguir los movimientos del hombre mediante las cámaras de seguridad.

Durante la fuga, el sospechoso llegó hasta una parada y subió a un colectivo de la línea 110, intentando de esa manera alejarse del lugar donde había ocurrido el ataque contra el comercio.

Con la información aportada por el sistema de videovigilancia, dos preventores lograron interceptar la unidad y aprehendieron al sospechoso.