Allanaron 47 domicilios por una investigación de lavado de activos que comenzó en Mendoza

Una investigación por una presunta red dedicada a la triangulación de dinero , delitos vinculados al comercio exterior y lavado de activos derivó en 47 allanamientos realizados de manera simultánea en Mendoza , Córdoba , Santa Fe , Salta y Misiones . Durante los procedimientos se secuestraron armas, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

La investigación, denominada “Operación Triángulo” , fue desarrollada por efectivos del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza , perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina ( GNA ) con apoyo de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA-DGA ) y otras unidades de la fuerza.

De acuerdo con la investigación, los detectives lograron establecer la existencia de una presunta estructura dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones , delitos contra el comercio exterior , evasión aduanera e ingreso irregular de divisas .

A partir de las medidas ordenadas por la Justicia, los efectivos realizaron de manera simultánea 47 allanamientos en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.

Los procedimientos se concretaron en Mendoza , Córdoba , Santa Fe , Salta y Misiones , como parte de la fase operativa de la investigación.

Qué secuestraron durante los procedimientos

Durante los registros, los investigadores secuestraron 59 celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios.

Las medidas también se desarrollaron en Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Gentileza

También fueron incautadas armas de fuego y documentación contable y societaria, elementos que serán analizados en el marco de la investigación. De acuerdo con la información oficial, el avalúo preliminar de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que ordenó la continuidad de las medidas procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.