Brutal ataque a puñaladas dentro de un colectivo en Godoy Cruz: un joven de 20 años quedó internado

Un joven de 20 años fue víctima de un ataque a puñaladas dentro de un colectivo la noche de este domingo en Godoy Cruz . La víctima presentaba tres heridas de arma blanca en la espalda y quedó internada con pronóstico reservado. No hubo detenidos por el ataque.

La agresión tuvo lugar alrededor de las 20 en pleno recorrido de un colectivo de Grupo 400 (Empresa Alvear), que circulaba en dirección al sur por calle Joaquín V. González . Al llegar a la parada ubicada en la intersección con Salvador Arias , algunos pasajeros descendieron de la unidad y, en ese momento, uno de ellos salió corriendo hacia el norte.

Mientras tanto, quienes permanecían dentro del colectivo advirtieron una situación mucho más grave: desde la parte trasera comenzaron a gritar que un joven había sido apuñalado y estaba perdiendo una importante cantidad de sangre.

El herido, identificado como Uriel Axel Siriani , fue asistido inicialmente y trasladado hasta el Hospital El Carmen , ubicado a pocas cuadras del lugar. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) lo derivó al Hospital Lagomaggiore .

Los médicos constataron que presentaba tres heridas de arma blanca en la espalda , sobre el costado derecho y a la altura de las costillas. El joven quedó internado con pronóstico reservado.

Cámaras y testigos del ataque, la clave

En la causa inicialmente intervino la Oficina Fiscal Godoy Cruz, desde donde se ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir el ataque e identificar al agresor.

Personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) y de la Policía Científica fue desplazado hasta el lugar para realizar las tareas correspondientes.

Además, se dispuso tomar declaración al chofer del colectivo, mientras los investigadores buscan determinar si alguna de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) registró el momento del ataque o la posterior huida del autor.

También se intentará obtener las imágenes de las cámaras instaladas en el interior de la unidad para establecer qué ocurrió dentro del colectivo y determinar quién fue el responsable de las tres puñaladas.

En las últimas horas, el expediente pasó a la órbita del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien quedó a cargo de la investigación.