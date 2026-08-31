Dejaba a su amigo en su casa cuando fue interceptado violentamente por delincuentes

El joven se dirigía a dejar a un amigo cuando fue interceptado por los delincuentes. Bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta, un celular y una billetera.

La víctima fue asaltada por delinciuentes armados que lo despojaron del rodado y sus pertenencias en Las Heras.

Un joven de 26 años sufrió un violento robo durante la madrugada en Las Heras, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes mientras se dirigía a dejar a un amigo. Los malvivientes lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su motocicleta y otras pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 4.20 en el barrio 26 de Enero, donde los cuatro hombres abordaron a la víctima y, mediante amenazas, le quitaron una Zanella Due 110 cc. Tras concretar el asalto, los autores huyeron del lugar.

También le robaron el teléfono y la billetera Además de la motocicleta, los delincuentes se llevaron un teléfono Redmi Note 13 y una billetera que contenía documentación personal. La víctima realizó la denuncia y aportó los datos disponibles sobre el episodio.