Intenso tiroteo entre bandas en el barrio La Gloria: más de 50 disparos y un chico de 13 años herido

Un intenso tiroteo entre bandas terminó con un chico de 13 años herido bala durante la noche del domingo en el barrio La Gloria de Godoy Cruz . Al parecer, el adolescente quedó en medio del enfrentamiento y fue alcanzado por un proyectil, por lo que tuvo que ser internado en el Hospital Notti .

El violento episodio tuvo su inicio alrededor de las 20.30 cuando varios llamados ingresaron a la línea de emergencias 911 , alertando sobre abundantes detonaciones de arma de fuego en el interior de la popular barriada godoicruceña, entre las manzanas D y C.

De acuerdo con testigos, se oyeron "más de 50 disparos" en cuestión de minutos, motivo por el cual se desplazaron de inmediato a varias movilidades policiales de la jurisdicción y que se encontraban patrullando ese sector del departamento, localizado en la triple frontera con Maipú y Luján de Cuyo.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que un menor de edad había resultado herido por un plomo que le impactó en el tórax y que había sido trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Paroissien .

Los médicos del nosocomio maipucino le brindaron las primeras asistencias al chico y luego lo derivaron al Hospital Notti , donde permanecía internado fuera de peligro y estable, de acuerdo con fuentes hospitalarias.

La investigación tras el tiroteo

Por su parte, durante los trabajos en la escena la Policía Científica levantó varias vainas servidas de calibre 22 y 9 milímetros y se constató un impacto de bala en una casa de la manzana D.

En tanto, inicialmente los familiares de la víctima se mostraron reacios a brindar mayor información sobre el hecho. Incluso, aclararon que conocían a los autores de los disparos, pero que no deseaban denunciarlos, revelaron a MDZ fuentes allegadas a la investigación.

Asimismo, en el teatro de la balacera trabajaron efectivos de Investigaciones, que buscaron avanzar sobre las causas del brutal cruce armado mediante entrevistas a vecinos y testigos.

En la causa tomó intervención el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien aguardaba por la incorporación al expediente de los resultados de los trabajos desarrollados en la escena para avanzar con la instrucción.