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Dejaba a su amigo en su casa cuando fue interceptado violentamente por delicneuntes

El joven se dirigía a dejar a un amigo cuando fue interceptado por los delincuentes. Bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta, un celular y una billetera.

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La víctima fue asaltada por delinciuentes armados que lo despojaron del rodado y sus pertenencias en Las Heras.

La víctima fue asaltada por delinciuentes armados que lo despojaron del rodado y sus pertenencias en Las Heras.

Gobierno de Mendoza

Un joven de 26 años sufrió un violento robo durante la madrugada en Las Heras, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes mientras se dirigía a dejar a un amigo. Los malvivientes lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su motocicleta y otras pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 4.20 en el barrio 26 de Enero, donde los cuatro hombres abordaron a la víctima y, mediante amenazas, le quitaron una Zanella Due 110 cc. Tras concretar el asalto, los autores huyeron del lugar.

También le robaron el teléfono y la billetera

Además de la motocicleta, los delincuentes se llevaron un teléfono Redmi Note 13 y una billetera que contenía documentación personal. La víctima realizó la denuncia y aportó los datos disponibles sobre el episodio.

La causa quedó en ,manos de la Oficina Fiscal Las Heras, que ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) para intentar localizar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

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