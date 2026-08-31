Catorce motos detenidas en el Gran Mendoza: por qué fueron secuestradas

Catorce motocicletas fueron retenidas durante una serie de controles realizados en distintos puntos de Godoy Cruz y Guaymallén , luego de que vecinos denunciaran maniobras riesgosas protagonizadas principalmente por motociclistas. Los procedimientos permitieron detectar diferentes incumplimientos a las normas de tránsito.

Los operativos se concentraron en varios sectores de ambos departamentos y contaron con la intervención de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) , personal de Vial y agentes municipales.

Uno de los principales procedimientos se realizó en la zona de San Vicente y Talcahuano , en Godoy Cruz, donde los agentes detectaron distintas irregularidades vinculadas con la documentación y los requisitos obligatorios para circular.

En ese lugar fueron retenidas 11 motocicletas cuyos conductores presentaban faltas relacionadas con la falta de seguro, licencia de conducir y documentación correspondiente.

Entre los rodados retenidos se encontraban una Honda Wave S 110 cc, Brava Altino 180 cc, Rouser NS 160 cc, Honda XR 150 cc, Zanella ZB 110 cc, una Honda, Zanella Sapucai 125 cc, Honda Twister 250 cc, Motomel Victory 150 cc, Keller 110 cc y Corven Triax 150 cc .

A ese procedimiento se sumaron otras intervenciones realizadas en diferentes sectores de Godoy Cruz. En Terrada y Rawson, los agentes retuvieron una Motomel Blitz por concurso de faltas, mientras que en Los Aguaribay y Tiburcio Benegas se aplicó la misma medida sobre una Motomel Skua.

En tanto, en Lago Hermoso y General Corvalán, el personal vial detectó una Rouser cuyo conductor circulaba sin licencia y sin casco, por lo que también se procedió a su retención.

Una moto retenida en Guaymallén

Los controles también alcanzaron a Guaymallén. En la intersección de Holmberg y Elpidio González, los efectivos detuvieron la marcha de una Zanella 150 cc y solicitaron la documentación correspondiente.

Durante la verificación, el conductor no pudo presentar el seguro obligatorio, por lo que las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del rodado.

Los operativos forman parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia mediante el Plan Integral de Seguridad Vial, cuyo objetivo es reforzar los controles en la vía pública y detectar conductas que puedan representar un riesgo para quienes circulan por calles y rutas de la provincia.

La estrategia apunta además a fortalecer el cumplimiento de la Ley de Tránsito, con especial atención sobre aquellas infracciones que pueden poner en peligro a conductores, peatones y al resto de los usuarios de la vía pública.