Delincuentes interceptaron a un hombre a punta de pistola y le robaron efectivo en el barrio La Gloria

La víctima circulaba en su camioneta junto a un acompañante cuando fue abordada por dos delincuentes que la amenazaron con un arma y le robaron dinero.

La víctima fue asaltada por dos delincuentes armados que lo encañonaron y escaparon con dinero en efectivo.

Un hombre de 41 años fue víctima de un asalto durante la madrugada en el barrio La Gloria, Godoy Cruz, donde dos delincuentes armados lo interceptaron mientras circulaba en una camioneta junto a su novia. Los sujetos lo amenazaron y escaparon con dinero en efectivo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00.35 y fue conocido luego de que la víctima ingresara lesionada al Hospital de Puente de Hierro. El hombre manifestó que había detenido la marcha de su camioneta en el barrio cuando fue sorprendido por los asaltantes.

La víctima fue asistida en un hospital Según relató el damnificado, uno de los delincuentes portaba un arma de fuego y, mediante amenazas, le exigió sus pertenencias. Tras concretar el robo, ambos sujetos escaparon del lugar.