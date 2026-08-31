Suspendieron el desalojo en la sinagoga de Flores: había 30 fieles atrincherados

Este lunes por la mañana, la Policía de la Ciudad inició un operativo de desalojo en una sinagoga ubicada en el barrio porteño de Flores, como consecuencia de una disputa judicial entre dos grupos de fieles. En ese contexto, al menos 30 personas se atrincheraron dentro del inmueble. Con el correr de las horas, hacia las 11 de la mañana, se ordenó la suspensión del operativo de desalojo.

El procedimiento comenzó a las 8 de la mañana en el templo situado en la calle Helguera al 270, en el barrio porteño de Flores, y responde a una orden emitida en el marco de un juicio civil. Según lo trascendido, uno de los grupos involucrados obtuvo una resolución judicial favorable para recuperar el inmueble, mientras que el otro sector se negaba a desocuparlo. Ante esa situación, la Justicia ordenó avanzar con el desalojo del lugar. La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el expediente N°65521/2026.

Por qué ordenaron el desalojo de la sinagoga de Flores El conflicto que derivó en el procedimiento tiene como protagonistas a dos grupos de fieles que mantienen una disputa por el inmueble. Uno de los sectores consiguió un resultado favorable en la causa civil que le permite recuperar el lugar. Sin embargo, el otro grupo involucrado no aceptó desocupar el templo, lo que motivó la intervención judicial. A partir de la resolución del juzgado, la Policía de la Ciudad tomó intervención para concretar la medida durante la mañana de este lunes.

En el lugar también se encuentra un oficial de Justicia, encargado de avanzar con el cumplimiento de la orden emitida por el juzgado. Antes de concretar el desalojo, el funcionario llegó a un acuerdo con las personas que permanecen dentro del establecimiento. Según lo establecido, se les otorgó un plazo para que puedan finalizar los rezos antes de continuar con el procedimiento judicial.