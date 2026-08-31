Entró con un cuadro de asfixia: investigan a los padres de un recién nacido que quedó internado en el Lagomaggiore

Un recién nacido permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Lagomaggiore , donde ingresó durante la noche del domingo. Los médicos constataron que presentaba un cuadro de asfixia perinatal , por lo que debió ser sometido a un protocolo de hipotermia. Además, detectaron lesiones que podrían ser compatibles con una infección.

La Justicia comenzó a reconstruir las horas que transcurrieron entre el nacimiento y la llegada del bebé al centro asistencial. En ese contexto, el padre quedó bajo investigación por una presunta tentativa de homicidio , mientras se intenta establecer como ocurrió el hecho.

Tanto el bebé como la madre se encuentran bajo atención médica y con pronostico reservado.

De acuerdo con la investigación, la joven comenzó a sentir dolores de parto durante el sábado. Ante la i ntensidad y persistencia de las molestias , decidió trasladarse hasta un centro asistencial para dar a luz y recibir la atención médica correspondiente.

Sin embargo, el parto se produjo finalmente dentro de su vivienda , ubicada en el barrio La Favorita . Después del nacimiento, la pareja habría colocado al recién nacido en una mochila , presuntamente con la intención de deshacerse de el , situación que admitieron durante las pesquisas y que será tomado dentro de la investigación y archivado en el expediente.

A partir de ese momento comenzó una secuencia que quedó bajo análisis judicial y que podría resultar determinante para establecer qué sucedió antes de que el bebé recibiera atención médica.

Los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante esas horas y si las circunstancias atravesadas por el bebé después del nacimiento tuvieron alguna relación con el cuadro de asfixia perinatal detectado cuando ingresó al Lagomaggiore.

Mientras tanto, el recién nacido continúa internado bajo atención médica y su evolución será determinante en las próximas horas.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla que tomará las medidas correspondientes esclarecer los hechos, lo ocurrido desde el parto hasta la llegada del infante al centro asistencial y la responsabilidad de los padres en el hecho.