Robos frustrados, motos recuperadas y tres aprehendidos en distintos operativos en el Gran Mendoza

Una serie de operativos realizados en distintos puntos del Gran Mendoza permitió recuperar dos motocicletas y elementos que habían sido sustraídos , además de concretar la aprehensión de tres personas , en múltiples intervenciones realizadas en Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú.

Los hechos se produjeron a partir de situaciones detectadas por personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP ) durante recorridos preventivos y llamados que alertaron sobre posibles robos. En cada caso se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales y contravencionales según la naturaleza del procedimiento.

Uno de las maniobras tuvo lugar en calles Casales y Burgo, en Guaymallén , donde se recibió un aviso sobre dos hombres que estarían desarmando una motocicleta en un descampado.

Al llegar al sector, se realizó una búsqueda por la zona y los efectivos encontraron una Honda Wave 110 cc escondida entre las ramas . Al verificar sus datos, constataron que el rodado registraba una medida pendiente por hurto agravado , por lo que fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia.

Una situación similar se produjo en Las Heras , luego de que un llamado al 911 alertara sobre una motocicleta que había sido abandonada en calle Ingeniero Ballofett .

El rodado fue localizado durante un patrullaje y posteriormente se estableció que se trataba de una Motomel Blitz 110 cc que había sido denunciada como robada.

Dos robos terminaron con aprehendidos

En calles Tiburcio Benegas y Uruguay, en Godoy Cruz, los efectivos fueron enviados hasta una obra en construcción luego de que se alertara sobre el ingreso de un hombre al predio.

Una vez en el lugar, detectaron que habían sido sustraídos elementos correspondientes al cierre perimetral de la obra. Con esa información comenzaron a recorrer las inmediaciones y encontraron a un sospechoso.

Cuando intentaron identificarlo, el hombre avistó a los efectivos, se dio a la fuga e ingresó a un domicilio, donde finalmente fue aprehendido.

Otro procedimiento se produjo en Marciano Cantero y Segundo Sombra, también en Godoy Cruz, tras una denuncia por el robo de una mochila mediante amenazas con un arma blanca.

Con las características aportadas sobre el presunto autor, se realizó una búsqueda por la zona que permitió localizarlo. El sospechoso fue aprehendido y la mochila recuperada.

Una mujer llevaba un cuchillo y un destornillador

En Colón y Mariano Moreno, Guaymallén, una mujer quedó aprehendida después de que durante un control se detectaran elementos punzantes entre sus pertenencias.

Cuchillo y destornillador hallado entre la ropa de una mujer en Guaymallén.

Durante el palpado de seguridad, los efectivos encontraron un cuchillo a la altura de la cintura y un destornillador en el puño de la campera. Por este motivo, fue trasladada y quedó a disposición del Juzgado Contravencional N° 1.

También detectaron infracciones viales en Maipú

Los procedimientos incluyeron controles de tránsito en Gargantini y Colectora Sur, Maipú, donde se detectaron dos vehículos que circulaban en infracción.

La conductora de un Sedán Easy 3, fue infraccionada por efectivos por concurso de faltas.

En uno de los casos, el conductor de un Chevrolet Meriva no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni tarjeta verde. En otro control, una conductora que circulaba en un sedán Easy 3 fue infraccionada por concurso de faltas.