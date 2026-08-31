Brutal accidente en el tren Belgrano Sur: falló una escalera mecánica y hubo 11 heridos

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la estación Sáenz. Cinco personas fueron trasladadas a hospitales y otras seis recibieron asistencia en el lugar.

Un fuerte accidente se registró este lunes por la tarde en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, donde un desperfecto en una escalera mecánica provocó la caída de varias personas. Como consecuencia del episodio, 11 pasajeros resultaron heridos, aunque ninguno de gravedad.

De acuerdo con la información disponible, la escalera mecánica sufrió un problema y se habría detenido de manera abrupta, lo que provocó que las personas que se encontraban sobre ella cayeran y rodaran. Se espera un comunicado oficial con mayores precisiones sobre las causas del desperfecto.

X/@bagliettoc El fuerte despliegue por los heridos El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que seis personas fueron atendidas en el lugar y cinco debieron ser trasladadas con politraumatismos diversos a los hospitales Penna, Grierson y Ramos Mejía. Para asistir a los afectados se desplegaron 16 ambulancias del SAME.

“Fue una caída importante. Por suerte ya están en los hospitales siendo atendidos. Por suerte no hay heridos de gravedad”, señaló Crescenti. El operativo de emergencia ya finalizó luego de la asistencia y derivación de los pasajeros afectados.