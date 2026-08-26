Abrieron la venta de pasajes de tren: a qué destinos podés viajar por menos de $40.000

Ya está habilitada la venta de pasajes para los trenes de larga distancia . Hay boletos disponibles para viajar a Mar del Plata, Junín, Rosario y Bragado hasta el 30 de septiembre, con diferentes horarios y tarifas según el servicio.

Los boletos pueden comprarse de manera online, para lo cual es necesario estar registrado, o en las boleterías habilitadas.

A qué destinos podés viajar en tren por menos de $40.000

El servicio entre Plaza Constitución y Mar del Plata demora aproximadamente seis horas, aunque el tiempo puede variar según la formación y las paradas programadas.

El boleto para el recorrido completo cuesta $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman, aunque las estaciones intermedias tienen tarifas diferenciadas.

Cabe tener en cuenta que algunas frecuencias fueron reducidas por obras. Por eso, los servicios quedan así:

Buenos Aires → Mar del Plata: sale a las 17.08 y llega a las 22.58.

Mar del Plata → Buenos Aires: parte a la 1.11 y llega a las 7.24.

Días sin servicio: martes, miércoles y jueves, en ambos sentidos.

Tren Retiro-Junín: horarios y precios

Por su parte, el servicio de la línea San Martín que une Retiro con Junín tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos y funciona todos los días.

Desde el 22 de junio, el recorrido sumó tres nuevas paradas: Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortínez.

Los horarios son:

Retiro → Junín: salida a las 18.15 y llegada a las 00.20 del día siguiente.

Junín → Retiro: salida a la 1.10 de lunes a sábados y a la 1.31 los domingos y feriados.

El precio depende del día. Las tarifas parten de $11.000 en Primera y $13.200 en Pullman, mientras que en las franjas de mayor valor llegan a $13.200 y $15.900, respectivamente.

Tren a Rosario: horarios y estaciones

El tren que une Retiro con Rosario Norte circula todos los días y tiene una duración superior a las siete horas.

Los horarios son:

Retiro → Rosario Norte: sale a las 19.47 y llega a las 3.04 del día siguiente.

Rosario Norte → Retiro: parte a las 4.00 y arriba a las 11.17.

Durante el recorrido realiza paradas en Colegiales, Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur, antes de llegar a Rosario Norte.

Tren a Bragado: qué días circula

El tren que va de Once a Bragado tiene tres frecuencias semanales: circula los lunes, miércoles y viernes.

El servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno tiene los siguientes horarios:

Once → Moreno: sale a las 18.35, pasa por Haedo a las 19.21 y llega a Moreno a las 19.56.

Moreno → Once: parte a las 6.29, pasa por Haedo a las 7.05 y finaliza en Once a las 7.50.

El recorrido incluye Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Andrés Vaccarezza y Mechita, además de Bragado como cabecera.

La venta de boletos ya está disponible para viajar en estos servicios hasta el 30 de septiembre de 2026.