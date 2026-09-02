Solo tres provincias tienen hoy más empleo privado que en 2023: el nuevo mapa económico de la Argentina

La Argentina atraviesa una transformación de su mapa económico. El crecimiento vinculado con la energía, la minería, el agro y las exportaciones está generando resultados diferentes entre las provincias y profundizando las diferencias territoriales.

Así lo plantea un nuevo informe de PensarLab , que analiza las 24 jurisdicciones a partir de variables como actividad económica, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad. La principal conclusión del estudio es que “la estabilización es nacional, las oportunidades no” . El nuevo esquema económico, con mayor peso del sector externo, favorece especialmente a las provincias que cuentan con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora . En cambio, genera mayores desafíos para los distritos más dependientes del consumo, la construcción, la industria orientada al mercado interno y el empleo público.

Uno de los datos centrales del informe aparece en el mercado laboral. A mayo de 2026, la Argentina tenía aproximadamente 241.000 asalariados privados registrados menos que en noviembre de 2023 , lo que representa una caída del 3,8%.

En ese escenario, solamente tres provincias consiguieron superar el nivel de empleo privado registrado que tenían al comienzo del período:

El dato marca una de las principales diferencias entre las jurisdicciones y acompaña la transformación productiva que el informe identifica desde fines de 2023.

Qué provincias crecieron más en 2024

La actividad económica también mostró una marcada dispersión territorial. De acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento durante 2024. Neuquén encabezó la lista con una expansión del 11,3%, seguida por Córdoba, con 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el extremo contrario se ubicaron Tierra del Fuego (-13,1%), Formosa (-12,9%), Jujuy (-9,5%), San Luis (-8,8%) y Chaco (-6,3%).

Neuquén, Córdoba y CABA: los casos destacados del informe

El estudio evita establecer un único ranking general y propone diferenciar entre “la foto”, es decir, la situación actual de cada provincia, y “la película”, que representa su evolución desde 2023. En ese esquema, Neuquén aparece como el caso de mayor despegue productivo, impulsado por Vaca Muerta y su impacto sobre la inversión, los salarios y el empleo.

Vaca Muerta generó gran parte del crecimiento de Neuquén

Córdoba, en cambio, se destaca por la combinación de crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. El informe la presenta como la jurisdicción más equilibrada. CABA mantiene el liderazgo estructural. Es la única jurisdicción que aparece entre las tres primeras posiciones de los tres rankings elaborados por el estudio: ocupa el primer lugar en capacidad productiva, el primero en indicadores sociales y el segundo en situación fiscal.

Aunque su actividad cayó 2,1% en 2024, CABA conserva la mayor densidad empresarial y de empleo formal del país. Además, el informe destaca que la pobreza urbana pasó de 21,4% a 9,6%, mientras que la tasa de homicidios bajó de 3,0 a 2,5 cada 100.000 habitantes.

Río Negro y San Juan aparecen como nuevos polos de inversión

El informe también identifica a Río Negro y San Juan como dos de las provincias emergentes dentro de la nueva geografía económica. Río Negro se consolida como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan aparece entre las jurisdicciones con mayor potencial de transformación debido al desarrollo minero, la creación de puestos de trabajo privados y la mejora de sus indicadores educativos.

Por su parte, Santa Fe muestra una recuperación productiva y social significativa, aunque su situación fiscal no se encuentra entre las primeras.

Entre Ríos presenta una evolución moderada pero consistente. Fue una de las cinco provincias que lograron crecer en 2024, con una expansión del VAB del 0,4%. A la vez, redujo 12% el gasto real respecto de 2023 y mejoró su resultado fiscal. El informe también señala avances en otros indicadores: la tasa de homicidios bajó de 2,8 a 2,3, mientras que los resultados educativos mostraron mejoras superiores al promedio regional.

Chubut conserva una de las bases más fuertes del interior

Chubut mantiene una posición destacada por su estructura económica y social. Se ubica quinta tanto en el ranking productivo como en el social, una ubicación que el informe vincula con sus recursos, salarios y capacidad económica. También registró una evolución favorable en materia de seguridad: la tasa de homicidios pasó de 4,6 a 3,5 cada 100.000 habitantes.

Chubut, con una buena estructura política y social Chubut Patagonia Argentina

Las provincias que presentan señales de alerta

PensarLab también identifica jurisdicciones donde la evolución desde 2023 genera preocupación. Tierra del Fuego y Santa Cruz mantienen indicadores relativamente altos en algunas dimensiones, pero muestran una trayectoria negativa en actividad, empleo, situación fiscal o seguridad.

En varias provincias del Norte, en tanto, se observan mejoras sociales importantes, aunque todavía conviven con una baja densidad empresarial y un reducido nivel de empleo privado formal. El informe también señala los contrastes entre provincias como Formosa y San Luis: ambas muestran que es posible ordenar las cuentas públicas sin un gran boom de recursos naturales, pero también que el orden fiscal por sí solo no alcanza para generar una economía privada densa.

La inversión se concentra en minería, petróleo y gas

La nueva geografía económica también comienza a verse en las inversiones. A mediados de agosto, el informe contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del RIGI por US$ 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos.

La mayor parte de esos proyectos corresponde a minería, petróleo y gas, con una concentración especialmente marcada en provincias de la Patagonia y de la región cordillerana.

Para PensarLab, esta distribución plantea uno de los principales desafíos de los próximos años: la Argentina puede crecer y, al mismo tiempo, aumentar sus desigualdades territoriales.

La minería conserva buena parte de la inversión

Crecer, ordenar y convertir: las tres claves

El estudio propone tres condiciones para evaluar el progreso de una provincia: crecer, ordenarse y convertir. Crecer implica aumentar la producción, la inversión, las exportaciones, la densidad empresarial y el empleo privado formal. Ordenarse supone sostener cuentas públicas, mejorar la calidad del gasto y reducir dependencia, deuda y distorsiones tributarias, mientras que convertir significa transformar la riqueza y el orden fiscal en menos pobreza, más aprendizaje, mayor seguridad y mejores servicios.

Para el informe, ninguna de estas dimensiones funciona por separado. Neuquén muestra el poder transformador de los recursos naturales, mientras que San Luis evidencia que el orden fiscal no necesariamente genera desarrollo productivo.

La nueva geografía económica argentina

El cambio de estructura económica iniciado en 2023 está modificando el mapa productivo del país. El esquema pasó de tener un mayor peso del mercado interno y el consumo a uno en el que las exportaciones y el sector externo tienen una mayor relevancia. En este nuevo escenario, las provincias con energía, minería, agro e infraestructura cuentan con ventajas para captar inversiones y generar empleo privado.

La diferencia también se observa en la densidad empresarial. CABA sobresale por la concentración de sedes empresariales, mientras que, entre las provincias, La Pampa tiene 14 empresas registradas cada 1.000 habitantes, Santa Fe 13, Córdoba 12 y Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego 11. En el otro extremo aparecen Formosa, con 3, y La Rioja y Santiago del Estero, con 4.

Para PensarLab, este indicador expone una restricción estructural: no se puede generar empleo privado de calidad sin empleadores privados. El desafío, según el informe, ya no consiste solamente en determinar si la Argentina crece, sino en identificar qué provincias participan de ese crecimiento, cuáles consiguen ordenar sus cuentas y cuáles logran transformar ese proceso en mejoras concretas de bienestar.