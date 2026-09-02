El viceministro de Economía aseguró que "todo el planeta" mira a la Argentina con admiración tras volver del G20
José Luis Daza habló tras su regreso del G20 en Estados Unidos. Defendió las decisiones del Gobierno, destacó el respeto de los contratos y afirmó que la Argentina atraviesa una posición “muy privilegiada” frente a otros países.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró este miércoles que el programa económico de la Argentina genera una valoración positiva en el exterior y afirmó que existe una "admiración" transversal por el país y por las decisiones tomadas por el presidente Javier Milei. Durante su participación en el evento Vientos de Cambio, Daza se refirió a su reciente viaje a Estados Unidos para participar del G20 de Finanzas y sostuvo que la mirada internacional sobre la Argentina es especialmente favorable.
"Todo el planeta nos está mirando, venimos con Toto llegando del G20; la admiración que hay por Argentina es transversal", afirmó, en referencia a los intercambios que mantuvo durante la gira junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
Daza destacó las decisiones de Milei desde el inicio de su gestión
El funcionario sostuvo que el principal cambio impulsado por la actual administración no estuvo únicamente relacionado con la aplicación del programa macroeconómico, sino también con los principios planteados por Milei desde el comienzo de su gobierno. En ese sentido, mencionó como uno de los ejes la restauración del Estado de derecho en la Argentina, “en todas sus manifestaciones”.
“Para mí, el cambio más importante se produce el día uno, cuando el equipo económico se encuentra con un infierno macroeconómico y decide enfrentar ese infierno en contra del consejo de todos los economistas”, expresó.
Daza también destacó la complejidad técnica que, según consideró, tuvo el programa económico implementado por el Gobierno: "Para lograrlo no solamente necesitabas conocimientos de economía y finanzas, sino de todo el cablerío”, sostuvo. En ese tramo, comparó a Caputo con "el Messi de las finanzas".
“Hubo un programa sumamente sofisticado”
El viceministro insistió en que las medidas económicas adoptadas por la administración de Milei tuvieron un nivel de complejidad que, a su entender, no siempre es percibido por la sociedad: "Acá hubo un programa sumamente sofisticado, mucho más sofisticado que lo que la gente interpreta".
Al referirse a las consecuencias que tendría no cumplir con esos compromisos, Daza sostuvo que los sectores más poderosos cuentan con herramientas para protegerse, mientras que los sectores más vulnerables tienen menos posibilidades de hacerlo: "Los ricos y poderosos, los tramposos, tienen cómo esconderse, salvarse y sacar su dinero. Los más pobres son los que no tienen cómo defenderse".
Qué dijo Daza sobre la posición de Argentina en el G20
En relación con su reciente participación en el G20 de Finanzas, Daza aseguró que la Argentina ocupa un lugar particular dentro del grupo de países que integran ese espacio porque "es el único país que está con superávit externo y fiscal y creciendo más del promedio"
El funcionario también mencionó a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, al referirse a las opiniones que, según afirmó, recogió durante su viaje. "Hay una sensación de admiración generalizada; lo dice Kristalina, lo dice Scott Bessent”, sostuvo, sin brindar en ese momento precisiones adicionales sobre las expresiones atribuidas a ambos funcionarios.