La economía de Javier Milei: cómo le fue a los diferentes sectores desde que asumió a fines de 2023

La definición de recesión es clara. Para que exista una fenómeno de estas características, una economía necesita dos trimestres consecutivos de caída, sin importar si se llega a esa situación con contracciones mensuales o alteradas. Debe haber dos períodos de tres meses de baja para llegar a esta situación.

Luego de analizar los datos publicados por el Indec sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a junio 2026, parece una suerte echada que en el segundo trimestre de este año mostrará una caída en la actividad.

El alza mensual de 0,8% de junio contra mayo no habría alcanzado para recuperar la caída el bimestre abril y mayo, y, así, la comparación contra el primer cuatrimestre será negativa. El dato final se publicará el 14 de septiembre, pero se supone que la baja rondaría entre el 0,5% y el 0,9%.

La buena noticia es que los datos de junio son positivos y, de continuar la tendencia en el período julio- septiembre, el tercer trimestre del año arrojará un resultado positivo contra el segundo del 2026, con lo que, por definición, el gobierno de Javier Milei podrá haber zafado de una posible situación de recesión. Algo imperdonable a casi tres años y medio de gestión libertaria.

Resulta entonces un buen momento para analizar la evolución sectorial total del período presidencial iniciado en diciembre 2023, especialmente para conocer cuáles son los sectores que resultaron ganadores, cuáles están rezagados y cuáles son calificados como perdedores en el proceso iniciado 32 meses atrás.

Según un informe elaborado por la Fundación Mediterránea, si se examina la situación acumulada, apenas 7 de las 16 ramas principales están en terreno positivo en su nivel de recuperación desde noviembre 2023, entre las que se destacan: Refinación de petróleo y derivados (+10,6%), Sustancias y productos químicos (+7,5%), Otros equipos de transporte (+7,5%), Producción de alimentos y bebidas (+7,3%) y Muebles y colchones (+5,8%).

Como contrapartida, entre los sectores con mayores mermas acumuladas en su producción se destacan: Productos textiles (-39,9%), Productos minerales no metálicos (-23,7%), Otros equipos aparatos e instrumentos (-21,2%), Maquinaria y equipo (-19,2%).

Construcción en picada

Se sabe que uno de los sectores más dinamizadores de una economía y que representa el termómetro de una recuperación o proceso de crecimiento de la economía, es la construcción. A junio continúa siendo el principal foco de rezago de la economía.

Luego de la fuerte caída registrada a comienzos de 2024 —sólo superada por la observada durante la pandemia—, el sector no ha logrado recuperar dinamismo y permanece en niveles de actividad históricamente bajos. Tanto la actividad vinculada a obra pública como la asociada a obras privadas se vio resentida en el nuevo contexto macroeconómico, hasta el momento.

De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumula una caída del 20,2% desde noviembre 2023, reflejando un menor consumo de insumos en general. Por su parte, la generación de valor agregado en el sector presenta una merma acumulada de 11,3%. Se trata de mediciones relacionadas, aunque por construcción no coinciden tanto en nivel, pero sí en dinámica general.

Según la Fundación Mediterránea, el desagregado de los insumos de la actividad tomando todo el período de gestión de Javier Milei, muestra que si se examinan indicadores de demanda de algunos insumos típicos se puede verificar también una enorme volatilidad y heterogeneidad en el desempeño.

Analizando esta variable, la demanda de insumos clave para la construcción, 11 de los 12 insumos principales se encuentran en terreno negativo respecto a noviembre 2023, destacándose: ladrillos huecos (-36,1%), yeso (-34,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-30%) y mosaicos graníticos y calcáreos (-29,8%).

Por otro lado, en el último año, 6 de los 12 insumos han experimentado un aumento de su demanda, destacándose artículos sanitarios (+10,7%) y placas de yeso (+10,5%).