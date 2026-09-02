Fuerte suba del dólar mayorista: a cuánto cerró en su segunda rueda de septiembre

El dólar oficial al público no se movió, pero el blue y el mayorista tuvieron movimientos. Las cotizaciones.

En medio de un día marcado por la actividad legislativa en la que se cayó el tratamiento del proyecto del Súper RIGI, que se demorará unos días más en el Senado de la Nación ya que el oficialismo no consiguió el dictamen, el dólar oficial mayorista tuvo una gran suba.

En concreto, el dólar oficial minorista que se vende al público en el Banco Nación no tuvo movimientos en la jornada de este miércoles. Cerró a $1485 para la compra y $1535 para la venta, sin cambios respecto del cierre de la primera rueda del mes de septiembre.

Por su parte, el dólar oficial mayorista tuvo un salto importante este miércoles. La suba fue de $4,50 o 0,13% llegando a $1513,50 luego de haber quebrado la barrera de los $1500 durante el mes de agosto.

El dólar blue sigue bajando Este miércoles 2 de septiembre el dólar blue o paralelo sigue cotizando a la baja. Cerró a $1520 para la compra y $1540 para la compra.