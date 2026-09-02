Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país quiebra los 500 puntos

Los activos argentinos cotizan con subas en Wall Street, lo que lleva a una baja del reisgo país.

Los activos argentinos cotizan con subas en la rueda de este miércoles en Wall Street. Tanto los bonos como las acciones se mueven al alza, mientras que el risgo país comprime y rompe los 500 puntos básicos.

La deuda soberana opera en verde en Nueva York, con subas de hasta 0,6% como el caso del Global 2038. El riesgo país baja y se ubica en 496 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,2%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con subas generalizadas, impulsados por el ADR de Supervielle (+6%).