El dólar volvió a subir en la primera rueda de septiembre: a cuánto cerró

El dólar oficial volvió a subir este martes, pero el dólar blue bajó. Así quedaron todas las cotizaciones en un septiembre que arrancó al alza.

En el inicio del mes de septiembre, el dólar registró una nueva suba en sus cotizaciones y cerró este martes al alza en medio de las reuniones que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en el marco del G20.

En concreto, el dólar oficial cerró este martes a $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una suba total de cinco pesos respecto del cierre del lunes. El minorista a la venta al público en el Banco Nación había anotado una baja en el mismo orden en el cierre de agosto, pero empezó septiembre recuperándose.

Mientras tanto, el dólar mayorista se quedó en $1508,50 sin movimientos ni cambios en sus cotizaciones respecto del cierre del lunes, aunque aún por arriba de la barrera de los $1500 impuesta por el Gobierno nacional.

El dólar blue baja El dólar blue se anotó este martes, por su parte, una nueva baja en sus cotizaciones. El paralelo cerró a $1525 para la compra y $1545 para la venta, bajando unos diez pesos respecto del cierre del lunes.

La variación respecto del cierre de la jornada anterior fue de un 0,65% a la baja.