Scott Bessent elogió a Javier Milei: "Argentina está liderando una oportunidad histórica"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , elogió el programa económico que lleva adelante el presidente Javier Milei y destacó el respaldo electoral que el mandatario recibió de distintos sectores de la sociedad argentina.

Antes de la reunión que mantendrá con el ministro de Economía, Luis Caputo , Bessent aseguró: “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental” . El funcionario estadounidense realizó la declaración durante una conversación con Larry Kudlow , exdirector del Consejo Económico Nacional.

En ese marco, Bessent destacó particularmente el apoyo que Milei habría conseguido entre los sectores de menores ingresos y los jóvenes. “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo ”, sostuvo.

El secretario del Tesoro estadounidense agregó que el proceso observado en Argentina forma parte de un fenómeno regional más amplio. “Estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, afirmó.

El respaldo de Bessent se produjo horas antes de su encuentro bilateral con Luis Caputo , previsto para las 15 de Argentina, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.

La relación entre ambos funcionarios viene mostrando una marcada sintonía. Durante la cena oficial del G20 de Finanzas, Bessent ubicó a Caputo en su mesa junto a representantes de Italia, Francia, Japón y Polonia, en un gesto que fue seguido con atención por otros funcionarios que participan del encuentro internacional.

Este lunes, el secretario del Tesoro estadounidense recibirá al ministro argentino en las oficinas instaladas especialmente para el encuentro en el hotel The Omni Grove Park Inn.

Caputo estará acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, secretario de Política Económica; y Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central. Los funcionarios integran la delegación argentina que participa de las reuniones del G20.

Caputo y Bessent, con una agenda económica y geopolítica

El encuentro bilateral se producirá en un contexto de estrecha relación política entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei. La reunión será una nueva oportunidad para que ambos países ratifiquen su sintonía y analicen la situación económica internacional.

A pocos metros de Bessent, antes del inicio de la sesión final del G20 de Finanzas, se encontraba Caputo junto con el resto del equipo económico argentino. También participaba del encuentro Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional.

La última jornada de la reunión tiene entre sus principales ejes la crisis en Medio Oriente, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial y la inflación mundial.

En este escenario, el encuentro entre Caputo y Bessent adquiere especial relevancia para el Gobierno argentino, que busca consolidar el respaldo internacional a su programa económico y fortalecer sus vínculos con la administración de Trump y los organismos financieros internacionales.