La crisis en el Golfo disparó el precio del petróleo 7% y aviva el temor a un rebrote de la inflación

Con el estrecho de Ormuz en el centro de la escena, las repercusiones en el mercado de petróleo no cesan, acercándose nuevamente a los US$100 el barril.

El petróleo Brent sube más de 30% en los últimos seis meses y mantiene en vilo a la economía mundial.

El precio del petróleo Brent salta este martes 6,97%, tocando los 94,52 dólares el barril, en una clara muestra de que la tensión en Medio Oriente no cede e impacta en la principal materia prima del sector energético. Los cruces entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán están a la orden del día y el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

Por su parte, el barril de crudo ligero del Golfo de México, el WTI (West Texas Intermediate) cruzó la barrera de los 90 dólares, para cotizar en US$90,08, una suba de 5,04% en la rueda. La suba del petróleo termina siendo un driver de la inflación a nivel global, lo que pone en agenda nuevamente la cuestión de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Acciones directas La tensión ya venía desde hacía unos días pero se aceleró esta semana a partir de la reanudación de los ataques en el estrecho de Ormuz, cuando el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara el inicio de los disparos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de Irán al mediodía (hora del este) del 1 de septiembre.

La medida intensifica un conflicto que ya viene presionando uno de los focos de estrangulamiento del mercado petrolero más críticos del mundo. Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Disparos en Golfo La última escalada tuvo lugar luego de que el ejército de Estados Unidos atacaran objetivos militares iraníes en la isla de Larak. Esto puso fin a varias semanas de relativa calma y sin ataques directos entre los dos bandos.