El mercado comienza a ponerle precio a las elecciones 2027: qué chances calcula para una reelección de Javier Milei

Un reciente informe de GMA Capital se metió en esta incógnita que empieza a cobrar mayor relevancia en la City acerca del escenario electoral y trató de ponerle un número a esa expectativa a partir de los precios de la deuda soberana. Según sus estimaciones, el mercado estaría asignando actualmente una probabilidad del 53,5% a la reelección de Milei, frente a un 46,5% correspondiente a un eventual triunfo de la oposición, hoy sin un candidato explícito.

"Entre los operadores hay consenso: se trata de un movimiento idiosincrático", sostuvo el análisis. De acuerdo a la firma, "el mercado está a un paso de empezar a moverse al ritmo del trade electoral, incluso con 14 meses todavía por delante".

El contexto actual del mercado El análisis aparece en medio de una mayor presión sobre los activos argentinos. El riesgo país pasó de 403, a principios de julio, hasta los 532 puntos básicos hacia mediados de agosto. Para GMA, el movimiento no respondió simplemente a una toma de ganancias, sino a una sucesión de factores tanto externos como domésticos.