El mercado comienza a ponerle precio a las elecciones 2027: qué chances calcula para una reelección de Javier Milei
El mercado analiza con más frecuencia la probabilidad de reelección de Javier Milei el año que viene.
A falta de más de un año para las elecciones 2027, el mercado ya comienza a monitorear las posibilidades de reelección del presidente, Javier Milei.
Un reciente informe de GMA Capital se metió en esta incógnita que empieza a cobrar mayor relevancia en la City acerca del escenario electoral y trató de ponerle un número a esa expectativa a partir de los precios de la deuda soberana. Según sus estimaciones, el mercado estaría asignando actualmente una probabilidad del 53,5% a la reelección de Milei, frente a un 46,5% correspondiente a un eventual triunfo de la oposición, hoy sin un candidato explícito.
"Entre los operadores hay consenso: se trata de un movimiento idiosincrático", sostuvo el análisis. De acuerdo a la firma, "el mercado está a un paso de empezar a moverse al ritmo del trade electoral, incluso con 14 meses todavía por delante".
El contexto actual del mercado
El análisis aparece en medio de una mayor presión sobre los activos argentinos. El riesgo país pasó de 403, a principios de julio, hasta los 532 puntos básicos hacia mediados de agosto. Para GMA, el movimiento no respondió simplemente a una toma de ganancias, sino a una sucesión de factores tanto externos como domésticos.
La reciente presión sobre los bonos soberanos en dólares no solo volvió a llevar al riesgo país por encima de los 530 puntos, sino que abrió una pregunta que hasta hace algunos meses parecía lejana a más de un año de las elecciones de 2027: ¿qué probabilidad le asignan los inversores a una reelección de Javier Milei?