Reforma electoral y elecciones 2027: los temas que repasará el gobierno con Milei al frente

Javier Milei reúne a sus ministros por la mañana y su hermana encabeza a las 13 el encuentro semanal. La reforma electoral es el eje que comparten ambas mesas.

Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada y, tres horas más tarde, Karina Milei hará lo propio con la mesa política semanal. En ambos encuentros aparece el mismo eje: la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

La discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias atraviesa las dos reuniones. Es el punto de contacto entre la agenda de gestión que coordina el Presidente con sus ministros y la agenda partidaria que maneja la secretaria general de la Presidencia.

La cumbre libertaria que cierra Milei El Gabinete también ordenará las posiciones de cara a la cumbre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", organizada por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y la Reason Foundation. Milei tiene a su cargo el discurso de cierre.

Visita papal y armado electoral, los temas de la mesa política A las 13, la mesa política abordará la logística por la anunciada visita del Papa León XIV en noviembre y el armado partidario con vistas a 2027. Ahí vuelve a abrirse el capítulo más delicado: las condiciones del acuerdo y la estrategia de negociación electoral con el PRO, una conversación en la que conviven los cuadros libertarios y los funcionarios provenientes del macrismo.