Problemas en el paraíso de los millonarios: registran minas para buscar metales en los terrenos de Varsavsky

Martín Varsavsky y su emprendimiento Wamani, ubicado en San Carlos, quedaron en primer plano por la promoción del lugar como zona “a prueba de conflictos” globales. El propio empresario destacó a la cordillera mendocina como un área privilegiada y la idea de que allí se podrían construir búnkeres nucleares para millonarios del mundo se dispersó, con varios malosentendidos en el medio.

Pues ahora hay una competencia de intereses en el paraíso ideado por Varsavsky y otros empresarios mendocinos y extranjeros. En los mismos terrenos fueron registradas propiedades mineras para realizar tareas de exploración en busca de metales u otros minerales. En los terrenos de Varsavsky se registraron dos minas. Se llaman “Sofía I” y “Mía I”.

Las minas fueron pedidas por Gustavo y Marcelo Sued, dos personas que además este año fundaron una empresa minera; SUED MINING S.A.S. y que en principio no tendrían relación con los dueños de la tierra.

Según el registro oficial, ambas propiedades mineras superan las 17 mil hectáreas para explorar. El asiento en la Dirección de Minería es el primer paso administrativo para realizar tareas posteriores. Las dos minas están entre San Carlos y San Rafael, en una zona aislada en la que se comparten intereses.

Allí hay un dato relevante: ser el dueño del terreno no implica ser propietario de los recursos naturales y el subsuelo. El Estado es quien concesiona esos recursos. En el caso de la minería, las propiedades mineras las puede pedir cualquier persona que manifieste interés sobre una zona en la que no haya concesiones previas.

No hay indicios en el registro oficial que los “dueños” de esas propiedades mineras del Valle de Uco y el Sur estén asociados con los dueños de la tierra. Si no es así, deben avisar al superficiario, en este caso Varsavsky, con quien debería haber negociaciones. Si no hay acuerdo, el Estado debe mediar.

En el marco del impulso que hubo a la minería en Mendoza surgieron algunas tensiones entre los dueños de las minas y quienes ocupan los territorios, sobre todo crianceros y pueblos originarios. En este caso si hay “choque” de intereses será entre empresarios. Igualmente entre que se registra una mina y se ejecutan actividades, puede pasar mucho tiempo.

Wamani, el "paraíso" de los millonarios. Ahora también hay intereses mineros.

La tierra prometida

Wamani es una estancia que en principio se desarrolla como emprendimiento turístico, con el eje en el bajo impacto sobre el territorio. Al estar aislado y con recursos naturales cercanos (sobre todo agua) se creó la idea que sería una zona ideal ante cualquier conflicto de escala global. En el lugar se realizan actividades turísticas, de aventura y hay domos, construcciones de campo y puestos tradicionales de crianceros.

Martín Varsavsky es un empresario de muchísima influencia a nival global. Concentrado en el desarrollo de nuevas tecnologías, viene de una familia de científicos relevantes en Argentina. De hecho su padre Carlos fue un astrofísico altamente reconocido que debió exiliarse dos veces durante las dictaduras y por eso construyó su carrera en Estados Unidos. La influencia de Varsavsky llega a los líderes de las empresas tecnológicas y con ese perfil estuvo cerca de Javier Milei. En Mendoza compró tierras y tentó a otros empresarios a acompañarlo para generar una especie de "reserva" en San Carlos. De ese emprendimiento también participan empresarios mendocinos que gestionan con Varsavsky y tienen producción propia.

Con la idea retórica de "tener un refugio antinuclear" en San Carlos, Wamani tomó relevancia internacional, aunque el concepto parece no estar alineado literalmente con lo que ocurre en esa remota y valiosa tierra de los Andes. Ahora, hay competencia por los recursos.

Los terrenos sobre los que se pidió autorización para realizar exploración minera están fuera de áreas protegidas, pero a menos de 30 kilómetros de Laguna del Diamante y se superponen con Wamani. Igual, el principal obstáculo que podrían tener esos proyectos mineros no es la oposición de Varsavsky, sino que San Carlos es la “capital antiminera” de Mendoza.

Los pedidos de exploración fueron registrados en diciembre de 2024, pero publicados en agosto de 2026, es decir hace pocos días. “Permiso de exploración cateo "SOFIA I" Sued Gustavo Cesar Y Sued Marcelo Rafael, y Mario Daniel Marino, solicitan permiso de exploración en la Provincia de Mendoza”, dice el edicto. Tras cruzar las coordinadas, desde la Dirección Provincial de Catastro se informó quiénes eran los propietarios de las tierras. Y allí aparecieron los intereses cruzados. “El informe de la dirección provincial de catastro informa que según coordenadas informadas en expediente de referencia los titulares: Varsavsky Martín, Meizenq Nelson Guillermo, Pons Guillermo”.