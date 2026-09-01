Luis Caputo se reúne con Bessent con un claro objetivo: reforzar el respaldo de Trump al Gobierno de Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantendrá este martes una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , en el marco de la cumbre de Finanzas del G20 .

El encuentro se llevará a cabo en las oficinas de Bessent, ubicadas en el hotel The Omni Grove Park Inn , y tendrá como uno de sus principales objetivos reforzar los vínculos económicos y políticos entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump .

La reunión adquiere especial relevancia para la Argentina debido al rol que Bessent tuvo en el respaldo estadounidense al programa económico implementado por la administración libertaria.

El acercamiento entre ambos funcionarios ya tuvo una señal concreta durante la cena oficial del foro. Bessent ubicó a Caputo en su mesa principal , junto con representantes de Italia, Francia, Japón y Polonia.

El gesto fue interpretado como una muestra del respaldo que la administración estadounidense mantiene hacia el Gobierno argentino y de la importancia que Washington le asigna al vínculo bilateral.

Para el encuentro de este martes, Caputo estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y por el presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

Bessent, una pieza clave para Milei

El secretario del Tesoro estadounidense se convirtió en uno de los principales interlocutores de la Argentina ante la administración republicana.

Bessent tuvo un papel destacado en el acompañamiento al programa económico argentino y, según el Gobierno, su intervención también resultó relevante para superar objeciones técnicas planteadas durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vínculo entre ambos funcionarios se consolidó a partir del fuerte alineamiento entre Milei y Trump y de la decisión de Washington de respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno argentino.

El escenario internacional condiciona la reunión

La conversación entre Caputo y Bessent tendrá lugar, además, en un contexto internacional marcado por la creciente tensión en Medio Oriente.

El secretario del Tesoro estadounidense ocupa un lugar central en la estrategia económica de Washington, tanto por su participación en las sanciones comerciales contra Irán como por las políticas destinadas a contener la inflación en Estados Unidos.

Para la delegación argentina, el encuentro permitirá conocer de primera mano cuáles son las prioridades de la administración Trump frente al complejo escenario internacional y sus posibles consecuencias sobre la economía global.

La mirada puesta en las elecciones de Estados Unidos

Otro de los temas que sobrevuela el encuentro es el futuro político de Estados Unidos.

En el Gobierno argentino siguen con atención las próximas elecciones de medio término estadounidenses, debido a que un eventual retroceso electoral de Trump podría modificar el nivel de respaldo y cooperación estratégica que actualmente existe entre Washington y Buenos Aires.

El Ejecutivo de Milei considera que la relación con la administración republicana constituye un activo relevante para la Argentina, tanto en materia económica como geopolítica.

Caputo defendió el rumbo económico

Mientras avanza su agenda bilateral, Caputo participó de las sesiones generales del foro financiero del G20, donde defendió el programa económico del Gobierno.

El ministro sostuvo que la inversión privada y una menor intervención del Estado deben constituir los principales motores del crecimiento económico.

La postura del funcionario argentino recibió el respaldo público de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la recuperación de la economía argentina y la atribuyó a la implementación de políticas que consideró adecuadas.

El encuentro con Bessent será, de esta manera, uno de los últimos compromisos de Caputo antes de emprender su regreso directo a Buenos Aires, con la expectativa de fortalecer los canales de cooperación con Washington y obtener señales sobre el respaldo estadounidense al rumbo económico de la Argentina.