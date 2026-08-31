Luis Caputo defendió el plan económico de Javier Milei en el G20 y se encontró con Kristalina Georgieva

Luis Caputo participó este lunes en la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20 , que se desarrolla en Estados Unidos, con una exposición centrada en el programa económico del gobierno de Javier Milei y en la necesidad de fortalecer el crecimiento a través de la inversión privada. También se encontró con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, con quien se sacó una foto.

El ministro de Economía fue el orador principal de la sesión dedicada al crecimiento , una de las prioridades de esta edición de la cumbre que reunirá a los presidentes del G20 en Miami en diciembre. En ese marco, Caputo presentó la experiencia argentina y destacó las medidas implementadas desde diciembre de 2023 para alcanzar el equilibrio fiscal y generar condiciones favorables para la inversión.

Durante su presentación, el ministro sostuvo que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y remarcó la importancia de reducir la intervención estatal, simplificar las regulaciones y avanzar hacia una economía más competitiva.

Uno de los principales ejes de la exposición de Caputo fue el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas. Según explicó, la Argentina redujo el gasto público un 30% en términos reales desde diciembre de 2023 .

El ministro también destacó el objetivo de eliminar tanto el déficit fiscal como el déficit cuasifiscal del Banco Central y señaló que, en paralelo, se redujeron impuestos por un equivalente a 3 puntos del PBI .

En su presentación ante los representantes de las principales economías del mundo, Caputo también hizo referencia a las reformas impulsadas por la administración de Milei.

Entre ellas mencionó la reforma laboral, orientada a incrementar la formalidad, y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que se debate en el Congreso y que, según explicó, apunta a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y establecer la prohibición de financiar el déficit del Tesoro.

La inversión privada, en el centro de la estrategia

Caputo planteó ante el G20 que la inversión privada debe convertirse en el principal motor del crecimiento económico. Para eso, consideró necesario contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía con mayor competitividad.

En ese sentido, el ministro destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según detalló, ya existen proyectos aprobados por cerca de US$50.000 millones, mientras que otros por aproximadamente US$150.000 millones se encuentran actualmente en evaluación.

El funcionario presentó estos datos como parte de la estrategia del Gobierno para atraer capitales y ampliar la participación del sector privado en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

Caputo aseguró que Argentina crecerá en términos per cápita

Durante su exposición, el ministro también puso el foco en las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. Caputo afirmó que la Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un escenario que, según remarcó, estará acompañado por superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

La afirmación se dio en el marco de su defensa del programa económico implementado por Milei y de la búsqueda de respaldo internacional para las políticas adoptadas por el Gobierno.

Además de su participación en las reuniones oficiales del G20, Caputo espera mantener dos encuentros clave durante su estadía en Estados Unidos: uno con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y otro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El encuentro de Luis Caputo con Kristalina Georgieva

Luego, el ministro de Economía argentino se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional. "Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento", explicó en una publicación de X.