El dólar bajó y cerró agosto por debajo de la inflación: así quedaron las cotizaciones

El dólar oficial volvió a bajar este lunes. El dólar blue no tuvo movimientos. A cuánto quedaron las cotizaciones en el cierre del mes

En el cierre del mes de agosto, el dólar volvió a bajar y le dio un respiro a los mercados luego de las subas que fue registrando durante todo el mes. Mientras tanto, el dólar mayorista también tuvo un cierre a la baja tras quebrar la barrera de los $1500.

En concreto, el dólar oficial minorista que se vende al público en el Banco Nación cerró este lunes 31 de agosto a $1480 para la compra y $1530 para la venta. Comparado al cierre del día viernes, tuvo una caída del 0,34% o de cinco pesos.

Este tipo de cambio oficial tuvo un aumento de $20 en lo que fue el mes de agosto y creció un 1,3%, por debajo de lo que fue el último dato de la inflación registrado por el Indec que marcó 2,1%.

Por su parte, el dólar oficial mayorista tuvo su segunda baja consecutiva y cerró este lunes (y el mes de agosto) a $1508,50. Comparado con el cierre del viernes, el mayorista retrocedió 3,50 pesos o 0,2% según indicó el mercado con USD 593,6 millones negociados en el segmento de contado

En agosto, la divisa comercial redujo así la suba del mes a $23,50 o 1,6%, aunque se destaca que quebró la barrera de los $1500 en las últimas dos semanas.