El dólar volvió a bajar tras el fracaso de la reunión por el salario mínimo

El dólar oficial y el dólar blue no registraron movimientos hoy, pero el mayorista cayó. Así quedaron todas las cotizaciones.

En un nuevo cierre de la semana, marcado por el fracaso de la reunión que iba a mantener el Gobierno con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil como la novedad económica, el dólar se mantuvo en calma y en el segmento mayorista logró cortar con una racha de subas consecutivas.

En concreto, el dólar oficial minorista se mantuvo en los mismos valores que el jueves y cerró a $1485 para la compra y $1535 para la venta a la venta al público en el Banco Nación. Es el segundo día que cotiza en calma.

Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista cortó este viernes una racha de cuatro subas consecutivas y cerró a $1512 con una baja de dos pesos respecto del día jueves. Se sigue manteniendo por encima de los $1500, la barrera que había impuesto el Gobierno.