El campo liquidó US$2.750 millones el mes pasado pero el monto bajó 6% respecto de julio

Durante el reciente encuentro anual del Consejo de las Américas en el coqueto Alvear Palace Hotel, el viceministro de Economía, José Luis Daza , afirmó sin brindar ninguna cifra que " Vaca Muerta ya exporta más que el agro ". El dato pasó desapercibido para la gran mayoría del auditorio, salvo para los periodistas económicos que siguen a diario los números.

Las cuentas no dan . Según datos del Indec , en los primeros siete meses del año las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron los 9.151 millones de dólares , lo que representa una suba del 49,9%. Con toda la furia, las exportaciones de petróleo y el resto de los energéticos -en rigor, es un conglomerado mayor que Vaca Muerta, aunque la incluye- llegarían a unos US$13.000 millones este año.

Esto es más de tres veces menos que lo que genera cada año el campo argentino . Tal vez Daza se confundió, dado que debió improvisar su alocución en reemplazo del ministro Luis "Toto" Caputo, quien debía presentarse en ese auditorio de empresarios, aunque desistió a último momento aduciendo estar enfermo.

Como todos los comienzos de mes este martes se conoció el dato de liquidación de divisas del agro, marcando una suba en la comparación interanual, pero una baja respecto del mes anterior.

Con estadísticas relevadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) el ingreso de divisas en agosto del complejo agroindustrial oleaginoso-cerealero totalizó 2.750 millones de dólares , lo que representa una suba de 33% en la comparación interanual, pero es una baja de -6% respecto de julio pasado.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año la liquidación de divisas del sector agroindustrial trepó a US$19.047 millones. Esto es una baja de -12% versus 2025.

Base de comparación

"El mes de agosto de 2026 se caracterizó por un incremento de embarques de maíz derivado de una buena cosecha y de la intensificación de ventas de los productores a la exportación", señala el documento de CIARA-CEC.

Y agrega: "El año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales". Se refiere a las medidas temporales que implementó el Gobierno el año pasado, en relación a derechos de exportación parea los principales granos, que modificaron a lo largo del año la tendencia de liquidación por parte de los exportadores.