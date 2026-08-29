La agricultura dejó de ser reactiva y comenzó a ser predictiva

Durante décadas, gran parte de las decisiones en el campo se tomó como respuesta a eventos que ya estaban ocurriendo, desde cambios climáticos hasta fallas operativas o variaciones en las condiciones del suelo. Sin embargo, el avance de tecnologías como la inteligencia artificial , la Internet de las Cosas (IoT) y el monitoreo continuo está transformando este modelo en Argentina y en los principales mercados agrícolas del mundo.

En un contexto de creciente incertidumbre climática y presión por mayor productividad, el desafío del productor ya no consiste únicamente en reaccionar con rapidez, sino en anticipar escenarios para reducir riesgos, optimizar recursos y tomar decisiones antes de que los problemas afecten el rendimiento de la operación.

Durante mucho tiempo, la agricultura logró construir sus modelos de planificación sobre un principio relativamente estable: el comportamiento histórico del clima, los ciclos productivos y la experiencia acumulada por los productores ofrecían una base suficientemente confiable para organizar las operaciones.

Sin embargo, esa lógica comenzó a perder consistencia frente a un escenario donde la variabilidad climática dejó de ser una excepción para convertirse en una condición permanente. El desarrollo de un nuevo episodio de El Niño , que ya comienza a influir sobre las perspectivas climáticas para la campaña agrícola del país, vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto la incertidumbre pasó a formar parte de la gestión cotidiana del campo.

Aunque estos eventos puedan generar oportunidades para algunas regiones y desafíos para otras, también evidencian que los patrones históricos ya no son suficientes para orientar las decisiones productivas.

El avance de la agricultura predictiva

Esta nueva realidad modificó la velocidad con la que los problemas impactan sobre la rentabilidad del negocio agrícola. Un cambio repentino en las condiciones meteorológicas, una variación inesperada en la disponibilidad de agua o una falla operativa que antes podía corregirse sin mayores consecuencias hoy puede comprometer la productividad de toda una campaña.

Al mismo tiempo, el aumento de los costos de producción, el mayor valor de los insumos y la presión por utilizar los recursos de manera más eficiente redujeron significativamente el margen para decisiones tardías. En este contexto, reaccionar cuando los efectos ya son visibles deja de ser suficiente para preservar la competitividad.

Más que convivir con eventos aislados, el agro ha pasado a operar en un escenario donde la incertidumbre se volvió permanente. La combinación entre cambios climáticos.

Durante décadas, gran parte de las decisiones en el campo se tomó como respuesta a eventos que ya estaban ocurriendo. Archivo.

Más frecuentes, mayor presión por la eficiencia y mercados cada vez más exigentes exige una nueva forma de gestionar las explotaciones agrícolas. La capacidad de responder rápidamente sigue siendo importante, pero ya no representa el principal diferencial competitivo.

El verdadero desafío consiste en reducir las incertidumbres antes de que se transformen en pérdidas, incorporando una visión capaz de anticipar escenarios y preparar las operaciones para actuar con mayor precisión frente a un contexto que cambia de manera constante.

Es precisamente en este escenario donde comienza a consolidarse un nuevo paradigma para la gestión agrícola: la agricultura predictiva. A diferencia del modelo tradicional, basado principalmente en reaccionar frente a eventos ya ocurridos, este enfoque utiliza datos generados de manera continua, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de monitoreo en tiempo real para identificar patrones, estimar escenarios y apoyar decisiones antes de que los impactos se materialicen.

Más que reemplazar la experiencia del productor, estas tecnologías amplían su capacidad de comprender lo que ocurre en el campo y de actuar con mayor precisión frente a un entorno cada vez más complejo.

Inteligencia artificial y datos para anticipar riesgos

Los sensores distribuidos en el campo, las estaciones meteorológicas, los equipos conectados y las plataformas digitales ya no funcionan como herramientas aisladas. Integrados en un mismo ecosistema, generan un flujo constante de información capaz de ofrecer una visión dinámica de las condiciones de producción.

Cuando estos datos son procesados por modelos analíticos e inteligencia artificial, dejan de describir únicamente el presente y comienzan a anticipar tendencias, alertar sobre posibles desviaciones operativas e indicar el momento más adecuado para intervenir.

La toma de decisiones pasa así de una lógica correctiva a una estrategia preventiva, permitiendo reducir riesgos, optimizar recursos y aumentar la eficiencia de toda la operación.

La capacidad de responder rápidamente sigue siendo importante, pero ya no representa el principal diferencial competitivo. Archivo.

Uno de los ejemplos más claros de esta transformación puede observarse en la gestión del riego. Durante mucho tiempo, las decisiones sobre cuándo y cuánto irrigar estuvieron basadas principalmente en calendarios preestablecidos, observaciones de campo o en la experiencia acumulada por los productores. Hoy, la combinación de datos sobre humedad del suelo, condiciones meteorológicas, consumo hídrico y desempeño de los equipos permite anticipar las necesidades reales de cada cultivo.

En lugar de corregir los efectos del estrés hídrico después de que afectan el desarrollo de las plantas, el productor puede actuar de forma preventiva, optimizando el uso del agua, preservando el potencial productivo y reduciendo desperdicios a lo largo de toda la campaña.

Más eficiencia en el campo

Este mismo principio se extiende a la gestión operacional de las explotaciones agrícolas: la capacidad de anticipar fallas en los equipos, identificar desvíos en el consumo de energía, detectar cambios en las condiciones del campo o ajustar las operaciones antes de que surjan pérdidas permite una administración mucho más eficiente de los recursos disponibles.

La agricultura predictiva no busca únicamente aumentar la productividad, sino mejorar la calidad de las decisiones en cada etapa del proceso productivo. Como resultado, las explotaciones ganan mayor eficiencia operativa, reducen costos evitables y fortalecen su rentabilidad en un escenario donde la competitividad depende cada vez más de la capacidad de anticiparse a los desafíos, y no solo de reaccionar cuando estos ya se hicieron evidentes.

La transformación digital está cambiando la forma en que el agronegocio enfrenta la incertidumbre. En los próximos años, la diferencia entre las explotaciones más competitivas y las demás no estará únicamente en la calidad de sus equipos o en la disponibilidad de recursos, sino en su capacidad para prever escenarios y actuar antes de que los problemas se materialicen.

En este nuevo contexto, la agricultura predictiva deja de ser una tendencia para convertirse en el camino natural hacia una producción más eficiente, resiliente y preparada para los desafíos del futuro.

* Luiz Alberto Roque, CEO de Bauer LATAM y de Irricontrol.