El crédito al sector agropecuario creció un 37%, pero sigue siendo insuficiente

El financiamiento al sector agropecuario avanzó con fuerza durante el primer semestre del año, aunque todavía resulta acotado frente a la demanda.

CONINAGRO presentó un informe sobre Crédito al Sector Agropecuario en base a datos del Banco Central, destacando la tendencia al alza del financiamiento al sector agropecuario y agroindustrial. Con USD 12.303 millones a junio de 2026, la mejora fue del 37% interanual, equivalente a USD 3.329 millones adicionales.

Crecimiento del crédito agropecuario por ramas Al desagregar por actividades, el crecimiento fue generalizado: 9 de las 12 ramas analizadas mostraron una evolución favorable. En términos porcentuales, la producción de frutas lideró el repunte con un salto interanual del 125%, seguida por la producción de granja (+88%) y el sector ovino (+80%). Solo los sectores porcino, vitivinícola y tabacalero registraron caídas menores al 10%.

CRECIMIENTO DE SALDOS POR ACTIVIDAD. CONINAGRO Por su parte, los sectores de mayor peso relativo concentraron los incrementos más fuertes en volumen de capital. Las cadenas de cereales, oleaginosas y forrajeras sumaron USD 1.597 millones extra (+46% interanual), mientras que las actividades vinculadas al procesamiento de carnes, frutos, legumbres y aceites agregaron USD 1.407 millones (+62%). Estas dos ramas explicaron de manera conjunta la mayor parte del aumento total del crédito en el período.

Mayor participación: Sumando la producción primaria y las cadenas agroindustriales, el sector representa hoy el 30,5% del total de los préstamos de la economía argentina, frente al 28,7% registrado hace doce meses.

PARTICIPACÍON EN EL TOTAL DE PRÉSTAMOS. CONINAGRO Crédito en relación a la producción Otra forma de analizar el endeudamiento de las distintas actividades productivas es ponerlo en relación con sus niveles de producción, ventas y stock. Así, no solo observamos el crédito en términos absolutos y su evolución, sino también su peso relativo dentro de cada cadena, lo que resalta que los niveles de crédito son aún insuficientes para impulsar la producción, la reconversión y las exportaciones.