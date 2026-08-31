El crédito al sector agropecuario creció un 37%, pero sigue siendo insuficiente
El financiamiento al sector agropecuario avanzó con fuerza durante el primer semestre del año, aunque todavía resulta acotado frente a la demanda.
CONINAGRO presentó un informe sobre Crédito al Sector Agropecuario en base a datos del Banco Central, destacando la tendencia al alza del financiamiento al sector agropecuario y agroindustrial. Con USD 12.303 millones a junio de 2026, la mejora fue del 37% interanual, equivalente a USD 3.329 millones adicionales.
Crecimiento del crédito agropecuario por ramas
Al desagregar por actividades, el crecimiento fue generalizado: 9 de las 12 ramas analizadas mostraron una evolución favorable. En términos porcentuales, la producción de frutas lideró el repunte con un salto interanual del 125%, seguida por la producción de granja (+88%) y el sector ovino (+80%). Solo los sectores porcino, vitivinícola y tabacalero registraron caídas menores al 10%.
Por su parte, los sectores de mayor peso relativo concentraron los incrementos más fuertes en volumen de capital. Las cadenas de cereales, oleaginosas y forrajeras sumaron USD 1.597 millones extra (+46% interanual), mientras que las actividades vinculadas al procesamiento de carnes, frutos, legumbres y aceites agregaron USD 1.407 millones (+62%). Estas dos ramas explicaron de manera conjunta la mayor parte del aumento total del crédito en el período.
Mayor participación: Sumando la producción primaria y las cadenas agroindustriales, el sector representa hoy el 30,5% del total de los préstamos de la economía argentina, frente al 28,7% registrado hace doce meses.
Crédito en relación a la producción
Otra forma de analizar el endeudamiento de las distintas actividades productivas es ponerlo en relación con sus niveles de producción, ventas y stock. Así, no solo observamos el crédito en términos absolutos y su evolución, sino también su peso relativo dentro de cada cadena, lo que resalta que los niveles de crédito son aún insuficientes para impulsar la producción, la reconversión y las exportaciones.
Sector Agrícola (Granos): A junio de 2026, el stock de crédito para "Cereales, oleaginosas y forrajeras" fue de USD 5.049 millones (BCRA), cubriendo apenas el 10,6% del Valor Bruto de Producción (VBP) anual de los seis principales cultivos, estimado en USD 47.348 millones (CONINAGRO, 2026). Con una producción estimada para la campaña 25/26 de casi 157 millones de toneladas (BCBA), el nivel de crédito solo representa USD 32 por tonelada producida.
Sector vitivinícola: En 2025, la producción de vino y mostos del sector alcanzaron los 1.483 millones de litros. Frente a un stock de crédito de USD 129 millones, el endeudamiento representa apenas USD 0,087 por cada litro que se produce. Por otra parte, considerando exportaciones por USD 889 millones, el nivel de crédito equivale a solo el 14,5% de las ventas externas, lo que evidencia un bajo peso relativo del endeudamiento frente a la escala del sector.
Producción de leche: Con un nivel de crédito de USD 365 millones y una producción nacional anual de 11.618 millones de litros en el año 2025, el saldo total de crédito alcanza para cubrir únicamente 0,03 centavos de dólar por litro producido.
Sector Ganadero (Bovino): El stock de crédito sectorial alcanzó los USD 1.562 millones (BCRA), lo que representa un magro 7,4% del VBP de la actividad, estimado en USD 20.939 millones (Mesa de las Carnes, 2023). Con un stock de 50,9 millones de cabezas (SAGYP), el crédito al sector ganadero sólo representa USD 30 por cabeza. El costo de engorde de un novillito es de $3.000 por día (CAF, 2026), es decir, apenas alcanza para tener a un novillo en engorde durante 15 días.
Sector Ganadero (Porcino): Con un stock de crédito de USD 79,8 millones y una faena de 8.517.433 cabezas, representa USD 9,4 por animal faenado. A su vez, con un precio del capón de USD 1,4/kg, la deuda equivale a apenas 6,7 kg por animal faenado.
Dolarización del crédito y contraste de tasas
El informe de CONINAGRO detalla que el 64% del financiamiento al sector agroindustrial se canalizó en dólares, una proporción fuertemente traccionada por el sector cerealero, donde la deuda en moneda extranjera alcanza el 75%. El 36% restante fue tomado en moneda local.
El costo del financiamiento mostró escenarios diametralmente opuestos según la moneda elegida. En pesos, la tasa de interés promedio experimentó una suba interanual, pasando del 49,3% al 52,4%. Sectores como el bovino debieron enfrentar tasas promedio del 59%, consolidándose como el segmento de mayor costo financiero. Este nivel representa un impacto real y exigente para los márgenes si se lo compara con la inflación proyectada del 22% para los próximos 12 meses (según el REM del BCRA). Como contrapartida, la elaboración de productos lácteos accedió a las tasas más competitivas en pesos (38,8%). En este punto vale la aclaración respecto al impacto en estos promedios del descalabro de tasas en pesos que se observaron entren julio de 2025 y enero de 2026, que dejaron el promedio alto respecto a los nuevos créditos que se ubican en una tasa en torno al 30%-35%.
Por el contrario, el crédito en dólares trajo alivio. La tasa promedio bajó del 7,8% en 2025 al 5,7% a mediados de 2026 (una caída del 27%). Evaluando la evolución del tipo de cambio interanual (20,3%), el reporte concluye que, con un costo financiero equivalente en pesos cercano al 29,7%, a los productores les resultó comparativamente más conveniente y ventajoso financiarse en moneda extranjera.
Fuente: Coninagro.