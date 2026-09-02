Cómo es el plan de 7 puntos de la UIA, un puente para que la industria logre atravesar el mal momento

El acto por el Día de la Industria este miércoles, en la moderna planta de Laboratorio Elea Phoenix en Los Polvorines, estuvo atravesado por dos hechos que si bien no son nuevos, marcan el tono del diálogo entre el Gobierno y los empresarios de la industria . En contraste, la respuesta de la UIA fue un plan para apuntalar la producción.

Los insultos, descalificaciones y caracterizaciones irónicas, que casi a diario les dedica el presidente Javier Milei a los industriales, sumó en esta ocasión el vaciamiento del acto oficial de la entidad fabril, al ausentarse del evento el propio Presidente, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo (hoy por la mañana llegaba de su viaje a la Cumbre del G-20 en EE.UU.-; su segundo José Luis Daza; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La representación oficial quedó en cabeza del ministro de Salud, Mario Lugones y Pablo Lavigne; secretario de Coordinación de Producción, que integra el organigrama del Ministerio de Economía. Ninguno de los dos hizo uso de la palabra.

Con este panorama, en la carpa dispuesta en el parque del amplio predio de Elea , sonaron fuerte las palabras del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Martín Rappallini, al afirmar que "el Estado no debe definir qué sectores tienen futuro en la Argentina, el mercado es el que debe definir eso", en clara alusión al discurso del Gobierno de que los sectores industriales perjudicados deben reconvertirse, así como el lanzamiento del RIGI fue direccionado a ciertos sectores productivos.

Tras asegurar que "el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática", Rappallini enfatizó que "deben dejarse atrás las descalificaciones y agresiones a los que producen". No hacía falta que aclarase a quién se refería, todos entendieron que le hablaba al primer mandatario.

"La industria compite con el mundo, pero a esa competencia llegamos con una estructura profundamente distorsiva, lo que representa el costo argentino", aclaró el titular de la UIA minutos antes, y destacó que la industria es parte de la solución, explica el 18% del PIB, el 20% del empleo y aporta el 30% de la recaudación.

Plan de 7 puntos

En su alocución Rappallini desgranó un plan de siete puntos, que constituyen "un puente entre la economía que dejamos atrás y la que queremos conseguir". Esto fue luego de admitir que el rumbo es el correcto, aunque la industria atraviesa una etapa de fuerte contracción, por lo que "cambiar un sistema, con fuerte presencia del Estado, que funcionó por varias décadas, lleva tiempo".

En primer lugar, mencionó la actividad y el crédito, porque hay empresas que están trabajando debajo de su nivel rentabilidad.

El segundo punto a considerar es el costo argentino. "Apoyamos el RIGI y el Súper RIGI pero tienen que alcanzar al conjunto de la industria, que compite con el mundo". Fue el momento en que Rappallini pidió una "reducción de la carga fiscal sobre la producción y que el Estado deje de ser obstáculo".

En tercer término mencionó la competencia desleal. En lo que pareció un guiño al Grupo Techint, que suele apuntar sus dardos a China por el impacto que tienen sus políticas en la industria siderúrgica, el titular de la pidió defender las reglas de mercado, porque "hay países que subsidian sus exportaciones o hacen dumping". También aludió al contrabando, recordando que en algunos sectores está práctica representa entre el 30 y el 50% del mercado.

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