Privatización de Transener: lo primero que hicieron los nuevos dueños fue repartirse dividendos

La privatización de Transener ya generó polémica. Los nuevos consecionarios se distribuyeron dividendos acumulados cuando el Estado aún era parte de la compañía.

La primera de las grandes privatizaciones del gobierno de Javier Milei quedó envuelta en una polémica de proporciones. En la primera reunión de los nuevos accionistas de Transener se decidió el reparto de dividendos. El problema es que esas ganancias fueron acumuladas cuando el Estado todavía participaba de la mano de ENARSA en el control de la principal transportadora de energía eléctrica del país.

Las empresas Edison Inversiones y Genneia ganaro la licitación con un desembolso de US$ 356,17 millones por el 50% de las acciones de Citelec que pertenecían a la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA). Como Citelec posee, a su vez, el 52,65% del capital de Transener, el paquete privatizado representaba indirectamente alrededor del 26,3% de la transportadora eléctrica.

Aunque no puede señalarse alguna irregularidad, llama la atención que la empresa Transener aprobara justo después de la salida del Estado de la empresa una distribución de dividendos por $253.536 millones.

Dinero para los nuevos accionistas A los nuevos propietarios les correspondieron aproximadamente US$44 millones, repartidos en partes similares: unos US$22,3 millones para Edison y otros US$22,3 millones para Genneia.

Durante el período previo a la privatización, esos resultados habían permanecido dentro de la compañía como reservas en lugar de ser distribuidos entre los accionistas. De esta manera, los compradores recibieron dividendos equivalentes a alrededor del 12,5% de los US$356,17 millones desembolsados para quedarse con el paquete estatal, según un cálculo realizado sobre los montos involucrados en ambas operaciones.