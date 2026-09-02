Grupo Benedetti es el nuevo dueño del Hiper Libertad: cuándo abrirá

Tras el cierre definitivo y la incertidumbre generada por la salida de Hiper Libertad de Mendoza, se confirmó que Grupo Benedetti, propietario de las tiendas Granja Benedetti, es el nuevo dueño del predio ubicado en Godoy Cruz. La firma mendocina cerró un acuerdo para desarrollar una nueva propuesta comercial.

De acuerdo a un comunicado de la empresa, “la llegada del grupo representa una nueva apuesta por recuperar y darle vida a uno de los espacios comerciales más importantes y reconocidos del Gran Mendoza”. Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, pero adelantaron que “tendrá características diferentes a las propuestas comerciales conocidas hasta ahora en la provincia”.

En detalle, la nueva propuesta combinará la venta minorista y mayorista en un mismo espacio, “con una amplia variedad de productos y marcas para distintos tipos de consumidores”. “En un contexto donde cuidar la economía familiar se volvió una prioridad, uno de los principales objetivos será ofrecer alternativas que permitan ahorrar y acceder a una propuesta competitiva”, afirmaron.

Desde el grupo aseguraron que la apuesta también contempla la incorporación parcial de trabajadores que formaron parte de Hiper Libertad, generando nuevas oportunidades para algunas de las personas afectadas por el cierre.

Pese a la novedad de la operación, desde el grupo mendocino nacido en 1990 aun no definen detalles y fecha de apertura del proyecto, los cuales serán anunciados próximamente.

“Estamos viviendo un momento en el que sabemos que cada compra cuenta para las familias. Por eso queremos desarrollar una propuesta amplia, competitiva y pensada para todos los públicos. Un lugar donde tanto una familia como un comerciante puedan encontrar variedad, marcas y alternativas para ahorrar”, expresaron desde Grupo Benedetti.

Con presencia en distintos puntos de la provincia, la compañía, principalmente ligada al negocio de la carne, sigue ampliando su red de locales. “Para nosotros, como empresa mendocina, este proyecto tiene un significado especial. Apostamos por Mendoza desde hace más de tres décadas y creemos que este es un momento para seguir invirtiendo y generando oportunidades en nuestra provincia”, señalaron.