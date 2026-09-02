Morosidad: el Banco Nación ya refinanció a casi 90.000 clientes en 2026

El Banco Nación refinanció más de $ 476 mil millones en 102.505 operaciones, según confirmó la misma entidad en las últimas horas en un comunicado oficial. Los detalles y las cifras que dejaron los refinanciamientos que corresponden a casi 90.000 clientes en total en 2026.

"En línea con la consolidación del crédito privado y la normalización del sistema financiero, el Banco Nación refinanció desde principios de año 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, por un monto total de $ 476,3 mil millones", indicó el banco.

De ese total, 64.249 transacciones corresponden a usuarios en mora, por $ 322,6 mil millones ; 36.424 a refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $ 129,6 mil millones; y 1.832 a premora, por $ 24,1 mil millones, en tanto que el ticket promedio fue de $ 4,6 millones. Se da en un contexto donde las deudas y la morosidad llegan a niveles récord en Argentina.

El Banco Nación dispone de las siguientes herramientas de refinanciación y consolidación de deudas:

Permite reunir obligaciones mantenidas en el Banco Nación y en otras entidades financieras por hasta $ 100 millones y 120 meses, bajo modalidad UVA, con tasas del 12% o 14% TNA, según la situación de la deuda.

Unificación de deudas en el Banco Nación:

Destinada a clientes con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Permite financiar hasta el 100% de la deuda consolidada, por hasta $ 100 millones y 120 meses, en UVA y con una TNA del 10%.

Regularización de deudas en situación irregular:

Para obligaciones de consumo clasificadas en situación 3, 4 o 5, con un plazo de hasta 120 meses y tasas del 12% o 14% TNA, según el vínculo del cliente con el Banco.

Refinanciación de tarjetas de crédito:

Los clientes con hasta 90 días de atraso pueden refinanciar saldos de hasta $ 10 millones, en un plazo de hasta 60 meses y con una TNA del 35%. Para atrasos superiores a 90 días existen alternativas de hasta 96 meses.

Cabe destacar que el BNA cuenta con una modalidad 100% digital y autogestiva para la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Los interesados pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento o consultar requisitos y condiciones en www.bna.com.ar y a través del Contact Center.